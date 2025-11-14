HABER

Teknoloji devlerini teyakkuza geçiren karar: Telefon ve bilgisayar fiyatları yükselebilir!

Yapay zekâ yatırımlarının patlaması bellek pazarında ciddi bir kriz yarattı. Samsung, Kasım ayında belirli DDR5 fiyatlarını Eylül’e göre yüzde 60’a varan oranlarda artırdı. Artan fiyatlar sunucu üreticilerini zorlarken, akıllı telefon ve bilgisayar (PC) fiyatlarının da yükselebileceği iddia ediliyor.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ yatırımlarının dünya çapında patlaması, işlem gücü kadar bellek pazarını da derinden etkiliyor. Özellikle veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu DDR5 bellek çipleri, son yılların en ciddi arz sıkıntılarından biriyle karşı karşıya. İddiaya göre bu tablo, akıllı telefon ve bilgisayar maliyetlerini de yukarı çekebilir.

YÜZDE 60’A VARAN ARTIŞ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Samsung Electronics, Kasım ayında belirli DDR5 bellek çiplerinin fiyatlarını Eylül’e kıyasla yüzde 60’a varan oranlarda artırdı.

DDR5 çipleri, yapay zekâ işleme kapasitesi yüksek sunucuların temel bileşenleri arasında yer alıyor. Küresel veri merkezi yatırımlarındaki patlama, bu ürünlerde ağır bir arz açığı yarattı.

FİYATLAR SUNUCU ÜRETİCİLERİNİ ZORLUYOR

Çip dağıtıcısı Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, büyük veri merkezi şirketlerinin artık yeterli ürün alamayacaklarını “kabul etmek zorunda kaldıklarını” söyledi.

Samsung’un 32 GB DDR5 modüllerinin fiyatı Eylül’de 149 dolar iken Kasım’da 239 dolara çıktı.

16 GB DDR5 yüzde 50 artışla 135 dolar, 128 GB DDR5 yüzde 50 artışla bin 194 dolar oldu, 64 GB ve 96 GB DDR5 modüllerine de yüzde 30 zam geldi.

PANİK ALIMLARI BAŞLADI

Bellek çipi darlığı o kadar şiddetli ki bazı müşteriler panikle stok yapmaya başladı.

Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, bellek sıkıntısı nedeniyle diğer çip türlerine dair siparişlerin de ertelendiğini açıkladı.

Xiaomi ise yükselen bellek fiyatlarının akıllı telefon üretim maliyetlerini artırdığını duyurdu.

Samsung’un son yıllarda yapay zekâ çiplerinde rakiplerinin gerisinde kalması, şirketi uzun süre kâr sıçramasından mahrum bırakmıştı. Ancak bu durum, Samsung’un bellek alanında rakiplerine göre daha güçlü fiyatlama gücü kazanmasına neden oluyor.

KB Securities’ten Jeff Kim’e göre Samsung’un pazar gücü SK Hynix ve Micron’un önünde.

TrendForce analisti Ellie Wang, Samsung’un Ekim-Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 artırabileceğini, bunun da sektör ortalaması olan yüzde 30’un üzerinde olduğunu belirtiyor.

