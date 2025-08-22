Teknoloji dünyası şokta! Grok'ta veri skandalı: Özel konuşmalara kadar ifşa edildi...

Dünyaca ünlü BBC ve Forbes'ın ortaya çıkardığı bulgulara göre Musk'ın Grok'u kullanıcıların verilerin ifşaladı. Dünyanın gündemindeki skandaldaki detaylar ise teknoloji dünyasının ana gündem maddesi oldu. Grok krizinin perde arkasındakini haberimizde derledik.

YÜZ BİNLERCE ÖZEL KONUŞMA İFŞALANDI

BBC’nin haberine göre Grok kullanıcıları, sohbetlerini paylaşmak için butona bastığında yalnızca göndermek istedikleri kişiye değil, herkese açık bağlantılar da oluşturuluyor. Bu linkler arama motorları tarafından indekslenince, yüz binlerce özel konuşma internette erişilebilir hale geldi.

Perşembe günü yapılan bir Google aramasında yaklaşık 300 bin sohbet dökümüne ulaşıldı; Forbes ise bu sayının 370 bini aştığını yazdı.

YASA DIŞI İÇERİKLER ÜRETİP UYUŞTURUCU İMALAT TALİMATI BİLE VERMİŞ...

Sızan içerikler arasında kullanıcıların güvenli şifre oluşturma istekleri, diyet planları ve sağlık sorunları hakkında soruları bulunuyor. Ancak bazı konuşmalarda Grok’un, yasa dışı içerikler üretip uyuşturucu imalatı talimatları verdiği de ortaya çıktı.

Bu gelişme, Musk’ın yapay zekâ projesinin güvenlik ve gizlilik açısından ne kadar denetim altında olduğu konusunda yeni tartışmalar yarattı.