Teknoloji fuarında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a büyük ilgi: Bir anda sarıldı...

"7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", 24 Nisan'da ATO Congresium'da başladı. Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve bugün (27 Nisan) sona erecek olan fuara yerli, yabancı birçok ziyaretçi ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan da fuarı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Stantları gezerek fuarda sergilenenleri inceleyen Doğan, Down Sendromlu çocuklar ve aileleriyle buluştu. Down Sendromlu çocukların her zaman yanında olduklarını söyleyen Doğan, “Başarıları gözlerimizi yaşartıyor. Özgüven muazzam. Yetenek muazzam. Potansiyel muazzam. Güzel şeyler yapacaklar bu gençler" dedi.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hasan Doğan'ı bir gencin sarılarak öptüğü anlar ise izleyenleri ve çevredekileri gülümsetti.