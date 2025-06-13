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"Teknolojiyi yönetenler, dünyayı da yönetiyor"

Teknoloji gün geçtikçe gelişiyor. Devasa ekonomik güce sahip teknoloji şirketlerinin dünyada; ekonomiden siyasete, sosyal yaşama ve ulusal güvenliğe kadar pek çok alana etki etme potansiyeli olduğunu vurgulayan Burak Balcı, "Bir yerden baktığınızda dünyayı ulus-ötesi bu şirketler yönetiyor dersek, haklılık payımız var.” ifadelerini kullandı.

"Teknolojiyi yönetenler, dünyayı da yönetiyor"

Ankara merkezli radyo programı Teknoloji Trafiği'nin program sunucusu Burak Balcı, “Şüphesiz ki teknoloji büyük bir hızla gelişiyor. Teknolojinin sağladığı imkânlarla birlikte, yaptığımız meslekler de —icra edilişleri bakımından— ciddi bir dönüşüm içinde. Haftalarca süren kodlama işleri, yapay zekâ robotlarının marifetiyle dakikalar içinde yapılıyor. Saatlerce süren grafik işlemleri, birkaç dakikada ve neredeyse kusursuz şekilde tasarlanıyor. Haber metinleri saniyeler içinde yazılıyor… Ve kuşkusuz ki daha sayacağımız sayısız örnek var. Üstelik bu dönüşüme bizzat içinde yaşayarak şahitlik ediyoruz. Bizler de bu dönüşüme ayak uydurmak durumundayız. Biliyoruz ki gelecekte var olacaklar, değişimi en doğru şekilde benimseyenler ve ona ayak uyduranlar olacaktır.” dedi.

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"DÜNYAYI ULUS-ÖTESİ BU ŞİRKETLER YÖNETİYOR DERSEK, HAKLILIK PAYIMIZ VAR"

Devasa ekonomik güce sahip teknoloji şirketlerinin dünyada; ekonomiden siyasete, sosyal yaşama ve ulusal güvenliğe kadar pek çok alana etki etme potansiyeli olduğunu vurgulayan Balcı, “Günümüzde teknoloji şirketleri sadece yazılım ya da donanım üretmiyor. Ellerinde bulundurdukları –bazı ülkelerin bütçelerinden daha büyük– ekonomik imkânlarla dünya ekonomisine, siyasetine ve toplumsal yaşama etki edebiliyorlar. Ülkelerin savaş ve barış kararlarını etkiliyorlar. Bir yerden baktığınızda dünyayı ulus-ötesi bu şirketler yönetiyor dersek, haklılık payımız var.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji
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