HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Teksas'ta uçak kazası! Ortalık yangın yerine döndü; can kayıpları var

ABD’nin Teksas eyaletinde küçük bir uçak, tır ve karavanların bulunduğu park alanına düştü. Kaza sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

Teksas'ta uçak kazası! Ortalık yangın yerine döndü; can kayıpları var

ABD’nin Teksas eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına düştü.

CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI

Yerel saat ile 13:30 sıralarında yaşanan kazanın ardından olay yerinde yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, uçakla birlikte bazı tırların ve bir ticari binanın da alev aldığını belirterek, kaza yerinde 2 cansız bedene ulaşıldığını açıkladı.

Uçağın nereden kalktığı, yaşamını yitirenlerin kimlikleri ve kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Uçaktan iner inmez koyu sohbet! İsrail'de yollar kapatıldı, Trump'ın ziyaretinden ilk kareler geldiSon dakika | Uçaktan iner inmez koyu sohbet! İsrail'de yollar kapatıldı, Trump'ın ziyaretinden ilk kareler geldi
16 ilde sarı kodlu uyarı: Kar yağabilir!16 ilde sarı kodlu uyarı: Kar yağabilir!

Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.