Avrupa’ya milyonlarca tekstil ürünü ihraç eden CBF Tekstil, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN TEKSTİL ÜRETİCİLERİ ARASINDA

Merkezi Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren firma, 400 kişilik çalışan kadrosu ve ihracat kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticileri arasında yer alıyordu.

KONKORDATO NEDİR?

Borçların ertelenmesi anlamına gelen konkordato mali durumu kötü olan borçlular için bir yeniden yapılandırma seçeneğidir. Bu yazımızda İtalyanca “concordato” kelimesinden gelen ve tarihte Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmısıyla bilinen konkordato sürecinin ayrıntılarını inceliyoruz.

Konkordato hem mali durumu kötü olan borçluları hem de alacaklılarını korumayı amaçlar. Konkordato, iflasa sürüklenen bir şirketin, alacaklıları ile anlaşarak mali yapısını düzenlemeye yönelik bir hukuki süreçtir. Bu süreçte, şirket iflasa karar verilmesini önlemek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için alacaklılarıyla bir anlaşma yapmaya çalışır.

Konkordato, mahkeme kararıyla taraflar arasında gerçekleşen bir anlaşmadır. Bu anlaşma sayesinde borçlu, borçlarını tekrar yapılandırabilir. Konkordato ilan edebilmek için mahkemenin ve alacaklıların ortak bir karara varması gereklidir.

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/her-avm-de-onu-goruyordunuz-tekstil-devi-konkordato-ilan-etti-giyim-sektorune-damga-vurmustu/499206/