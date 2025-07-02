Tel Aviv nerede, hangi ülkede? Tel Aviv neresi, nereye bağlı?

Tel Aviv, İsrail’in Gush Dan metropolitan bölgesinde yer alır ve yaklaşık 450 bin nüfusa sahiptir. Şehir, 52 km² yüz ölçümüne sahiptir ve 1921 yılında belediye statüsü kazanmıştır. Kent, İsrail’de trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerden biridir. Tel Aviv Üniversitesi 1956 yılında kurulmuştur ve şehir sınırları içindedir.

Tel Aviv hangi ülkede?

Son dönemde gündem olan Tel Aviv neresi sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Tel Aviv nereye bağlı dendiğinde İsrail yanıtı verilir. Tel Aviv İsrail ülkesinin iç batısında yer alır. Şehir, İsrail-Akdeniz kıyılarında bulunur ve İsrail’in en büyük metropoliten bölgesi olan Guş Dan’ın içerisinde konumlanmıştır. Tel Aviv Yafa’ya 2,26 km uzaklıkta Givatayim’den 4,25 km, Ramat Gan şehrinden 4,73 km, Bat Yam’dan 5,09 km ve Holon’dan ise 6,17 km uzaklıkta yer alır.

Tel Aviv nüfusu 2023 yılı ölçümlerine göre yaklaşık 451.523 kişiden oluşur. Şehrin yüz ölçümü 51,8 km² olarak bilinirken, kilometrekare başına 7.533 kişi düşmesi ile oldukça kalabalık bir yerleşim alanıdır. Bu sayı yalnızca Tel Aviv’den ibaret değildir. Şehrin bağlı olduğu Guş Dan metropolitan bölgesinin nüfusu yaklaşık 3 milyondur.

Tel Aviv, İsrail’in ekonomi ve teknoloji merkezi olarak tanımlanır. Fakat hükumet merkezi tartışmalı bir şekilde Kudüs’te konumlanmıştır. Ülke tartışmalı bir şekilde başkent olarak Kudüs şehrini ilan etmiştir. Fakat Kudüs’ün doğusundaki varlığı kabul görmediği için uluslararası alanda pek çok devlet tarafından bu karar tanınmamaktadır.

Kudüs şehrinin devam eden tartışmalı durumu sebebiyle birçok ülkenin büyükelçiliği halen Tel Aviv’de bulunur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaz.