HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tel Aviv nerede, hangi ülkede? Tel Aviv neresi, nereye bağlı?

Tel Aviv, İsrail’de ülkenin batısında, Akdeniz kıyısında yer alan bir kenttir. 1909 yılında kurulan şehir, 1950'de Jaffa ile birleşerek Tel Aviv-Yafo adını almıştır. İsrail’in ikinci büyük şehridir. Şehirde Ben Gurion Havalimanı bulunur. Peki, Tel Aviv nerede, hangi ülkede? Tel Aviv neresi, nereye bağlı?

Tel Aviv nerede, hangi ülkede? Tel Aviv neresi, nereye bağlı?
Defne Vera Şahin

Tel Aviv, İsrail’in Gush Dan metropolitan bölgesinde yer alır ve yaklaşık 450 bin nüfusa sahiptir. Şehir, 52 km² yüz ölçümüne sahiptir ve 1921 yılında belediye statüsü kazanmıştır. Kent, İsrail’de trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerden biridir. Tel Aviv Üniversitesi 1956 yılında kurulmuştur ve şehir sınırları içindedir.

Tel Aviv hangi ülkede?

Son dönemde gündem olan Tel Aviv neresi sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Tel Aviv nereye bağlı dendiğinde İsrail yanıtı verilir. Tel Aviv İsrail ülkesinin iç batısında yer alır. Şehir, İsrail-Akdeniz kıyılarında bulunur ve İsrail’in en büyük metropoliten bölgesi olan Guş Dan’ın içerisinde konumlanmıştır. Tel Aviv Yafa’ya 2,26 km uzaklıkta Givatayim’den 4,25 km, Ramat Gan şehrinden 4,73 km, Bat Yam’dan 5,09 km ve Holon’dan ise 6,17 km uzaklıkta yer alır.

Tel Aviv nüfusu 2023 yılı ölçümlerine göre yaklaşık 451.523 kişiden oluşur. Şehrin yüz ölçümü 51,8 km² olarak bilinirken, kilometrekare başına 7.533 kişi düşmesi ile oldukça kalabalık bir yerleşim alanıdır. Bu sayı yalnızca Tel Aviv’den ibaret değildir. Şehrin bağlı olduğu Guş Dan metropolitan bölgesinin nüfusu yaklaşık 3 milyondur.

Tel Aviv, İsrail’in ekonomi ve teknoloji merkezi olarak tanımlanır. Fakat hükumet merkezi tartışmalı bir şekilde Kudüs’te konumlanmıştır. Ülke tartışmalı bir şekilde başkent olarak Kudüs şehrini ilan etmiştir. Fakat Kudüs’ün doğusundaki varlığı kabul görmediği için uluslararası alanda pek çok devlet tarafından bu karar tanınmamaktadır.

Kudüs şehrinin devam eden tartışmalı durumu sebebiyle birçok ülkenin büyükelçiliği halen Tel Aviv’de bulunur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli'de arı sokması can aldı!Denizli'de arı sokması can aldı!
Tunç Soyer'in görüntüleri paylaşıldıTunç Soyer'in görüntüleri paylaşıldı

Anahtar Kelimeler:
İsrail Tel Aviv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Sondu! Artık gram altın...' Hedef fiyatı açıkladı! 'Bu rakamın altını görürse alım fırsatı'

'Sondu! Artık gram altın...' Hedef fiyatı açıkladı! 'Bu rakamın altını görürse alım fırsatı'

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

'Parola Vatan' koduyla 6 milyon liralık vurgun!

'Parola Vatan' koduyla 6 milyon liralık vurgun!

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı

Ütü kablosuyla bağlayıp saatlerce işkence etti!

Ütü kablosuyla bağlayıp saatlerce işkence etti!

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.