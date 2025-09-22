HABER

Tele1'deki KJ tartışma yaratmıştı! Kanal özür diledi: "Kesinlikle onaylamadığımız bir ifade, gerekli kararları alacağız"

Tele1 kanalında dün gece ekrana gelen KJ tartışma yarattı. Tele1'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır" dendi ve gerekli kararların alınacağı belirtildi.

Hazar Gönüllü

Tele1'de dün gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yayınlanan KJ'deki ifadeler tartışmaları beraberinde getirdi. Tele1, söz konusu ifadelerle ilgili açıklamasında "Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" dedi.

"KESİNLİKLE ONAYLAMADIĞIMIZ BİR İFADE"

Kanalın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Dün gece (21 Eylül 2025) Tele1 ekranına gelen “Türkiye’nin Yönü” programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır.

"YANLIŞ ANLAMALARA AÇIK OLAN BU CÜMLEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yayın Kurulu"

