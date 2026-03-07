HABER

Van’da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Van’da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Van’da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaz örtü ile kaplarken, yüksek kesimlerde ise sis etkili oldu.

Mart ayının gelmesiyle birlikte "bahar havası" beklentisine giren Vanlılar, dondurucu soğuk ve kar yağışıyla karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla şiddetini artıran kar yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü.

Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar görsel şölen oluştururken, yüksek kesimlerde ise sis etkili oldu. Özellikle Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 370 ve Güzeldere Geçidi’nde yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 30 ila 40 metreye kadar düştüğü bu noktalarda sürücüler sis lambalarını yakarak seyrediyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı ve sisin gün içerisinde yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
