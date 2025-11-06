Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Afyonkarahisar merkezli olarak Tunceli, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Diyarbakır ve Kocaeli'de gerçekleştirilin operasyonda aradıkları kişilere kendilerine hakim ve savcı olarak tanıtıp hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 8 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K., C.Ü., F.A. ve M.A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

(İHA)

