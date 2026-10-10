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Telefon görüşmelerinde yakayı ele verdiler

Bilecik’te uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan şahsın telefonunda yapılan incelemede diğer suç ortakları yakalandı.

Telefon görüşmelerinde yakayı ele verdiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğimizce yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Nisan 2026 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan şahsın telefonunda inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen imaj/export incelemesinde uyuşturucu madde ticaretine ilişkin suç unsuru görüşmelerden tespitler doğrultusunda 3 şahsın yakalandı ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı (grinder) ele geçirildi. 3 şahıs hakkında ’Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ ve ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçlarından işlem yapıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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