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’Parada Sahtecilik’ suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik’te ’Parada Sahtecilik’ suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

’Parada Sahtecilik’ suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen saha çalışmaları kapsamında hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs ekiplerin takibine girdi. Yapılan titiz çalışmalar sonrasında şahsın Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’nde annesine ait ikamette saklandığı tespit edilirken, düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahsın ayrıca ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan da yakalama emri bulunan M.G. isimli şahıs ekiplerce Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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