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Telefon hafızası nasıl boşaltılır? Telefon hafıza temizleme

Teknolojik gelişmeler, birçok işlevi bir arada yapabilen fiziksel olarak oldukça küçük boyutlarda olan ama içeriği son derece zengin olan cihazları da beraberinde getirmiştir. Üretilen akıllı telefonlar çeşitli özellikler ile donatılmıştır ve asıl işlevi olan telefonla konuşmaktan çok daha öte işlevlere sahip bir hale getirilmiştir.

Telefon hafızası nasıl boşaltılır? Telefon hafıza temizleme
Ferhan Petek

Günümüzde günlük hayatın her alanında kullanılan, elden düşmeyen akıllı telefonlarda oyun oynamaktan mesajlaşmaya, görüntülü arama yapmaktan mail gönderip almaya kadar birçok işlem yapılabilmektedir. Çeşitli profesyonel fotoğraf makineleri ile boy ölçüşecek kadar kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapabilen akıllı telefonlar ile yepyeni iş alanları da ortaya çıkmıştır.

Resmi işlemler de dahil olmak üzere birçok işlem akıllı telefonlar üzerinden yapılabilmektedir. Akıllı telefonlar ilk ortaya çıktığı andan itibaren yaşadıkları gelişmelerin ardından yepyeni özellikler kazanmaya devam etmektedir. Bu durum da günümüzde çeşitli markaların yepyeni ve çok özellikli modeller üretmesine neden olmaktadır.

Çok başarılı ve kaliteli fotoğraf ve video çekimlerinin de yapılabildiği birçok akıllı telefon modeli bulunmaktadır. Bu nedenle akıllı telefonların hafızalarının geniş olması ya da mevcut hafızanın genişlemesine yönelik geliştirilen bazı uygulamalar birçok akıllı telefon kullanıcısı için son derece önemli kabul edilmektedir.

Telefon hafızası nasıl boşaltılır?

Birçok akıllı telefon kullanıcısı için en önemli ihtiyaçlardan biri geniş bir telefon hafızasıdır. Her yeni güncellemede ve üretilen modellerde akıllı telefonların depolama kapasiteleri artmaktadır. Ancak yine de kullanıcılar, mevcut depolama alanlarını genişletme ve yeni dosyalar, görseller ya da videolar için yer açma ihtiyacı duyabilmektedir.

Mevcut akıllı telefonlarda yer açabilmek ve telefonun hafızasını genişletebilmek için birkaç adımı takip etmek yeterli olacaktır. İzlenen adımların ardından telefonlarda yeni dosyalara yer açılabilecek kadar depolama alanı oluşturulabilmektedir.

Telefon hafıza temizleme işlemi adımları ve yöntemleri nelerdir?

Akıllı telefon hafızasını genişletmek, yeni fotoğraf ve video çekebilmek, müzik listelerine şarkılar ekleyebilmek veya uygulama indirebilmek için gerekli alanın açılmasıyla mümkündür. Hafızayı temizlemek, yalnızca depolama alanı kazanmakla kalmaz; aynı zamanda zamanla biriken gereksiz dosya ve uygulamaların neden olduğu yavaşlamaların da önüne geçerek cihazın daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

En etkili ve en sık kullanılan telefon hafızası temizleme adımları ve yöntemleri ise şunlardır:

  • Önbelleğe otomatik olarak alınmış olan dosyalar ve haritalar silinir.
  • Senkronize olarak çalışan oynatma listeleri temizlenmelidir. Bunun için çeşitli müzik kütüphanesi uygulamalarına ait ayarlar menüleri üzerinden işlem yapılabilmektedir.
  • Yedeklenmiş olan videolar ve fotoğraflar temizlenmeli, galeri arada bir kontrol edilerek gereksiz ve fazla olan görsellerin tamamı kaldırılmalıdır.
  • Tarayıcı indirmeleri silinmelidir. Bir dosya yada çeşitli başka medyalar indirildiğinde işletim sistemlerinin ilgili indirilenler alanlarına gidilerek bu bölümler temizlenmelidir. Android işletim sisteminde indirilen dosyalar indirilenler isimli klasörde yer alır. iPhone cihazlarda ise iPhone saklama alanı yazan başlık altından bu dosyalara ulaşılabilir.
  • Oynanmayan oyunlar silinmelidir.
  • Galerideki fotoğraflar silinemiyorsa boyutları küçültülerek saklanabilir.
  • Kullanılmayan uygulamalar kaldırılmalıdır.
  • Telefon, gerekirse güvenilir çeşitli uygulamalar aracılığı ile düzenli olarak taranmalı ve temizlenmelidir.
  • Canlı özellikteki fotoğrafların çekilmemesi ya da telefonda tutulmaması gerekir.
  • Gereksiz olan tüm dosyalar silinmelidir.
  • Silinemeyen dosyalar ayrı bir taşınabilir diskte ya da mail alanlarında depolanabilir.
  • Eski ve işlevini yitirmiş olan ya da reklam içerikli mesajlar tutulmamalı, silinmelidir.
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akıllı telefon hafıza depolama telefon
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