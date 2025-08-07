Telefon şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Android ve iOS telefon şifremi unuttum sorunu ve çözümü

Akıllı telefonlar günlük yaşam alanlarında pek çok işleve sahiptir. Bu nedenle iyi bir şekilde korunmaları gerekir. Fakat karmaşık şifreler veya sürekli değişen şifre gibi durumlarda telefonların şifresi unutulabilir. Telefon şifresinin unutulması ise içeriğindeki önemli verilere ulaşamamak anlamına gelir. Neyse ki şifresi unutulan telefonlar için birçok çözüm yöntemi bulunur. Bu noktada Android ve iPhone cihazlar için adım adım şifre kurtarma yöntemleri merak edilmektedir.

Android ve iOS telefon şifremi unuttum sorunu ve çözümü

iPhone kullanıcıları için Apple’ın tarafından sunulan birçok şifreleme seçeneği bulunur. İOS cihazlardaki Find My iPhone özelliği aktifse bu yöntemle kolayca sıfırlanabilir. Fakat bu işlemin verileri sileceği unutulmamalıdır.

iPhone şifremi unuttum sorunu çözümü

Adımlar şu şekilde sıralanabilir:

Bilgisayarınızdan iCloud hesabınıza giriş yapın.

"Find My iPhone" seçeneğine tıklayın ve kaybolan cihazı seçin.

"iPhone’u Sil" tuşunu seçerek buradan telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Telefon yeniden başladığında ise yeni bir şifre seçebilirsiniz.

Find My iPhone aktif olmadığı durumlarda ise iTunes ya da iCloud üzerinden şifre sıfırlama işlemi gerçekleştirilebilir.

Android şifremi unuttum sorunu çözümü

Android telefon kullanan kişilerin de çeşitli şifreleme yöntemleri mevcuttur. Şifre unutulduğunda ise yapılabilecek en iyi yöntem Google hesabıyla şifrenizi sıfırlamaktır. Android cihazlarda bu özelliğin kullanımı için internet bağlantısı gerekir.

Şifre sıfırlama adımları şu şekildedir:

Telefonunuzun şifresini birkaç defa yanlış girdikten sonra "Şifremi Unuttum" seçeneği çıkar.

Öncelikle bu seçenek sayesinde Google hesabınıza giriş yapın.

Google hesabınızı kullanarak şifrenizi sıfırlayabilir ve telefonunuza yeni bir şifre seçebilirsiniz.

Bu seçenek görünmüyorsa ya da Google hesabınıza erişemiyorsanız fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir. Bu yöntem telefonunuzdaki tüm verilerin silinmesine neden olur. Fakat bu sayede telefonunuzu tekrar açıp kullanabilirsiniz. Adımlar şu şekilde: