Telefonda ekran nasıl ikiye bölünür? Android ve iOS'ta ekranı ikiye bölme

Her işin akıllı cihazlar ile yapıldığı bu çağda aynı anda birden fazla işle ilgilenebilmek oldukça önemlidir. Bu durum iş hayatında ve günlük işlerde büyük avantaj sağlar. Araştırma yaparken not almak ya da çalışırken sosyal medyada gezmek gibi ihtiyaçlar için ekranı ikiye bölme özelliği oldukça faydalıdır. Günümüzde bu özellik bilgisayarlarda, telefonlarda ya da tabletlerde halihazırda bulunmaktadır. Bu özelliği yeni yeni keşfeden kullanıcılar ise bunu nasıl yapacaklarını merak etmektedir.
Android telefonlarda bir süredir bulunan "ekranı bölme" özelliği yani Split Screen modu aynı anda iki uygulamanın kullanılmasına imkan tanır. Bu sayede bir yandan video izlerken diğer yandan Twitter’da gezinebilir veya bir uygulamadan kopyalanan metin diğerine yapıştırılabilir.
Bu özelliği kullanmak isteyenler için telefondaki işletim sisteminin Android 7.0 Nougat veya daha yeni bir sürüme sahip olması gerekir. Bununla beraber ekran bölme özelliğini destekleyen uygulamaların da olması önemlidir.
Android telefonlarda ekranı ikiye bölme adımları aşağıdaki gibidir:
Ekranı ikiye bölme özelliği sadece Android telefonlarda mevcuttur. iPhone’larda bu tür bir ekran bölme özelliği bulunmamaktadır. Bunun için üçüncü taraf uygulamalar kullanılabilse de güvenlik açısından önerilmez.
Ekranı ikiye bölme özelliği iPad’lerde ise yerleşik olarak bulunur. IPad ekranı ikiye bölme adımları şu şekildedir:
Eğer ekranı ikiye bölmek istemiyorsanız ama ikinci uygulamayı küçük bir pencere olarak kullanmak istiyorsanız uygulamayı Dock’tan ekranın ortasına doğru sürükleyip bırakarak, kayan pencere olarak açılmasını sağlayabilirsiniz.