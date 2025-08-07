HABER

Telefonda ekran nasıl ikiye bölünür? Android ve iOS'ta ekranı ikiye bölme

Günümüzde akıllı telefonlar birden fazla işlemin aynı anda yapılabilmesi için gelişmiş özelliklere sahiptir. Bilhassa ekranı ikiye bölme özelliği sayesinde kullanıcılar aynı anda iki uygulamayı birden rahatça kullanabilirler. Örneğin YouTube'da video izleyen bir kişi aynı anda not alabilir veya arkadaşlarıyla mesajlaşabilir. Fakat herkes telefon ekranının nasıl ikiye bölüneceğini bilmeyebilir. Peki, telefonda, Android ve iOS'ta ekran nasıl ikiye bölünür?

Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Telefonda ekran nasıl ikiye bölünür?
  • Android'de ekranı ikiye bölme
  • iOS'te ekranı ikiye bölme
  • iPad'te ekranı ikiye bölme

Her işin akıllı cihazlar ile yapıldığı bu çağda aynı anda birden fazla işle ilgilenebilmek oldukça önemlidir. Bu durum iş hayatında ve günlük işlerde büyük avantaj sağlar. Araştırma yaparken not almak ya da çalışırken sosyal medyada gezmek gibi ihtiyaçlar için ekranı ikiye bölme özelliği oldukça faydalıdır. Günümüzde bu özellik bilgisayarlarda, telefonlarda ya da tabletlerde halihazırda bulunmaktadır. Bu özelliği yeni yeni keşfeden kullanıcılar ise bunu nasıl yapacaklarını merak etmektedir.

Telefonda ekran nasıl ikiye bölünür?

Android telefonlarda bir süredir bulunan "ekranı bölme" özelliği yani Split Screen modu aynı anda iki uygulamanın kullanılmasına imkan tanır. Bu sayede bir yandan video izlerken diğer yandan Twitter’da gezinebilir veya bir uygulamadan kopyalanan metin diğerine yapıştırılabilir.

Bu özelliği kullanmak isteyenler için telefondaki işletim sisteminin Android 7.0 Nougat veya daha yeni bir sürüme sahip olması gerekir. Bununla beraber ekran bölme özelliğini destekleyen uygulamaların da olması önemlidir.

Android'de ekranı ikiye bölme

Android telefonlarda ekranı ikiye bölme adımları aşağıdaki gibidir:

  • Ekranın sağ alt köşesindeki kare şeklindeki “uygulama geçişi” düğmesine dokunun.
  • Ekranın üstünde olmasını istediğiniz uygulamaya gelin parmağınızla basılı tutun ve ekranın üst kısmına doğru sürükleyin.
  • Ardından alt bölüme yerleştirmek istediğiniz ikinci uygulamayı seçin ve üzerine dokunun. Bu sayede ekran ikiye bölünecek ve her iki uygulamayı aynı anda görebileceksiniz.
  • Bu görünümü kapatmak için ise ana ekran tuşuna basılması yeterlidir. Bu durumda ekran bölme görünümü üstte küçülür.

iOS'te ekranı ikiye bölme

Ekranı ikiye bölme özelliği sadece Android telefonlarda mevcuttur. iPhone’larda bu tür bir ekran bölme özelliği bulunmamaktadır. Bunun için üçüncü taraf uygulamalar kullanılabilse de güvenlik açısından önerilmez.

iPad'te ekranı ikiye bölme

Ekranı ikiye bölme özelliği iPad’lerde ise yerleşik olarak bulunur. IPad ekranı ikiye bölme adımları şu şekildedir:

  • Herhangi bir uygulama açın.
  • Dock’tan ikinci uygulamayı sürükleyin.
  • Bölme oranını ayarlayın.

Eğer ekranı ikiye bölmek istemiyorsanız ama ikinci uygulamayı küçük bir pencere olarak kullanmak istiyorsanız uygulamayı Dock’tan ekranın ortasına doğru sürükleyip bırakarak, kayan pencere olarak açılmasını sağlayabilirsiniz.

