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Telefonda hayat kurtardı: Çağrı merkezinden gelen talimatla ölümden döndü! Heimlich manevrası ile oğlunu hayata döndürdü...

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Osmaniye’de boğazına erik kaçan 29 yaşındaki engelli E.A., annesi N.A.’nın hızlı müdahalesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki sağlık görevlisinin yönlendirmesi sayesinde hayata tutundu. Kırıklı köyünde yaşayan N.A., oğlunun nefes alamadığını fark edince hemen 112’yi aradı. Telefonda görevli Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat, panik halindeki anneyi sakinleştirerek Heimlich manevrasını tarif etti. Annesinin uyguladığı manevrayla E.A.’nın boğazındaki erik çıkarıldı.

Osmaniye'nin Kırıklı köyünde oturan anne N.A., 23 Haziran Çarşamba Günü saat 23.00’te hidrosefali hastası çocuğu E.A.'nın nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Anne N.A., telefonda engelli çocuğunun boğazına erik kaçtığını belirterek, "Engelli çocuğuma verdiğim erik boğazında durdu. Acil bana bir şey yapmanız, demeniz lazım" dedi.

Telefonda hayat kurtardı: Çağrı merkezinden gelen talimatla ölümden döndü! Heimlich manevrası ile oğlunu hayata döndürdü... 1

"TEKNİSYENİN TELEFONLA YÖNLENDİRDİĞİ ANNE, OĞLUNUN HAYATINI KURTARDI"

Çağrıyı karşılayan Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi personeli acil tıp teknisyeni Öznur Bolat, aldığı eğitim ve deneyimi sayesinde sakinliğini koruyarak anneyi Heimlich manevrası konusunda yönlendirdi.

Telefonda hayat kurtardı: Çağrı merkezinden gelen talimatla ölümden döndü! Heimlich manevrası ile oğlunu hayata döndürdü... 2

Anne, yapılan tarif üzerine Heimlich manevrasını uygulayarak oğlunun boğazına kaçan eriğin çıkmasını sağladı. Bir yandan telefonla görüştüğü anneyi tedavi konusunda yönlendiren teknisyen Bolat, diğer yandan Düziçi 3 Nolu 112 ekibini adrese yönlendirdi. Sağlık ekipleri, 9 dakika içerisinde köye ulaşarak hastanın genel durumunu kontrol etti. Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat ise geçmiş olsun dileklerini ilettiği kadından, hastanın sağlık durumunda olumsuzluk yaşanması durumunda yeniden çağrı merkeziyle irtibata geçmesini istedi.

Telefonda hayat kurtardı: Çağrı merkezinden gelen talimatla ölümden döndü! Heimlich manevrası ile oğlunu hayata döndürdü... 3

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Hayat kurtaran o anlar ise çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı. Acil Tıp Teknisyeni Bolat, görevli olduğu Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde yaptığı açıklamada anneyi sakinleştirmeye çalıştığını anlatarak, "Mesleki tecrübem ve bu eğitimin bana kattığıyla birlikte bir hastaya yardımcı olmak çok gurur verici bir andı. Ben de bir anneyim. O annenin endişesi ve kaygısını çok iyi anlıyorum. Eriğin boğazdan çıkmasıyla annedeki o rahatlama bana da sirayet etti. Çok mutlu oldum" dedi.

Telefonda hayat kurtardı: Çağrı merkezinden gelen talimatla ölümden döndü! Heimlich manevrası ile oğlunu hayata döndürdü... 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi heimlich manevrası
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