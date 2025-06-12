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Telefonla aradıkları kadını 700 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da G.Ş. (62) isimli kadını telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 700 bin TL dolandıran O.U. (23) ve M.C.A. (20), tutuklandı.

Telefonla aradıkları kadını 700 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 4 Haziran’da Nilüfer ilçesinde meydana geldi. G.Ş.’yi telefonla arayıp, kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, ‘Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, kimlik bilgileriniz kuyumcu soygununda kullanıldı’ diyerek, elindeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermesini istedi.

EVİNE GELEN ŞÜPHELİLERE TESLİM ETTİ

G.Ş., evine gelen şüphelilere çanta içine koyduğu 700 bin TL değerindeki 20 çeyrek altın, 6 Cumhuriyet altını, 1 burma, 1 düz bilezik, 1 adet 5 gram, 1 adet 10 gram külçe altın, 6 adet 1 gram altın ve 300 doları teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan G.Ş., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Kimlikleri belirlenen O.U. ve M.C.A. isimli şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

(DHA)

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
fetö dolandırıcılık Bursa
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