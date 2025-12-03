Telefonla konuşurken neden sesimiz daha farklı gelir? Sebebi nedir?

Temel olarak telefon görüşmeleri belli bir yapı çerçevesinde gelişir. Cep telefonu ya da sabit telefonlarda yer alan mikrofonlar kişilerin seslerini alır ve karşı tarafa kablolar ile ya da günümüzde görünmeyen ağ bağlantıları ile iletir. Karşı tarafın cihazında yer alan küçük hoparlörlere iletilen sesler ile telefon görüşmeleri gerçekleştirilerek iletişim sağlanır.

Ancak yapılan telefon görüşmeleri sırasında yaşanan teknik durumlar bazı teknik sorunlara da yol açabilmektedir. Telefonla konuşurken konuşan kişinin yankı nedeni ile kendi sesini duyması, görüşme arasına radyo dalgaları karışıyormuş gibi cızırtıya benzer değişik seslerin olması ya da biri görüşmeyi dinliyormuş gibi hissettirecek farklı seslerin duyulması söz konusu olabilir.

Yankı oluşması genel olarak karşı tarafın cihazında yer alan hoparlörün sesinin çok yüksek olması ile ilgilidir. Eğer karşı tarafın hoparlörünün sesi çok yüksek olursa konuşan kişinin sesi aynı cihazın mikrofonu tarafında algıladığı için ses yönlendirilir. Bu yüzden de konuşan kişi sesini tekrar bir yankı gibi duymak durumunda kalır.

Sinyal sorunu da telefonla konuşurken yaşanan problemlerden biridir. Genel olarak günümüzde sinyal sorununun en çok yaşandığı araçlardan biri kablosuz bluetooth özellikteki kulaklıklardır. İki cihaz arasında zaten uzun bir yol giden sesin yolu bir de bu kablosuz bağlantı ile daha da uzadığı için seste hem gecikme hem de yankı sorunları meydana gelebilmektedir.

Yankı oluşmasının ve kişinin kendi sesini duyma durumunun bir nedeni de kişinin mevcut ortamıdır. Fiziksel ortamdaki eşyaların sesleri yansıtma kapasitelerine bağlı olarak bir teknik problem yaşanmadan ses yankı yapabilir. Bu da fiziksel ortama bağlı olarak yaşanan yankı durumu daha çok görüşme yapılan kişinin yani sesin gittiği kişinin duyacağı bir sorundur.

Telefonla konuşurken yaşanan sorunlara çözüm bulmadan önce sorunun asıl kaynağı doğru şekilde tespit edilmelidir. Örnek olarak yankının nedeni karşı tarafın hoparlörünün sesinin yüksek olması ile ilgiliyse karşı taraf hoparlörünün ayarını yapmadan sağlıklı bir şekilde telefonla konuşmak mümkün olmaz.

Telefonla konuşurken neden sesimiz daha farklı gelir? Sebebi nedir?

Telefonla konuşurken bir diğer teknik durum da konuşan kişinin sesinin farklı çıkmasıdır. Bir kişi canlı canlı karşılıklı olarak konuştuğu kişi de telefonla konuşurken başka biriyle konuşuyormuş gibi hissedebilir. Bu durumun da bilimsel ve teknik bir açıklaması vardır.

Kulağa ulaşan ses dalgaları kulak kanalı boyunca ilerler. İç kulaktaki koklea adındaki salyangoza benzeyene yapıdaki tüy hücreleri tarafından algılanır. Tüy hücreleri ses dalgalarını sinir gönderilerine dönüştürür. Bu sinyaller sinir hücreleri tarafından beyne iletilir. Ses de bu sayede duyulmuş olur.

Konuşulan kişinin sesi karşılıklı konuşmadaki sesinden farklı olur. Çünkü normal şartlar altında ses iki şekilde algılanır. Konuşurken meydana gelen ses dalgaları diğer dış kaynaklı sesler gibi havada yayılır. Ancak kokleadaki tüy hücreleri sesi algılar ve ses dalgalarını meydana getiren ses telleri titreşir. Bu titreşimde boyundaki ve baştaki kemikler de ses iletmek için harekete geçer.

Kokleaya ulaşan ses dalgaları ve titreşimlerin frekansı havada yayılan seslerin frekansından daha düşük olur. Konuşan kişinin sesi bu iki farklı yoldan ulaşan ses dalgalarının birleşimi ile algılanır. Algılama sırasında da kişinin sesi farklı gelir.