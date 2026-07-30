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Telefonlara zam yolda mı? Qualcomm 1 Eylül'de çip fiyatlarını artıracak!

Qualcomm, maliyetlerin yükseltmesi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren çiplerinin genelinde fiyat artışına gidecek.

Telefonlara zam yolda mı? Qualcomm 1 Eylül'de çip fiyatlarını artıracak!
Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarını ve tüketici elektroniğini sarsan küresel RAM krizinin etkisi henüz geçmemişken, yeni bir gelişme meydana geldi.

Qualcomm'un açıklamalarına göre, 1 Eylül tarihinden itibaren tüm işlemci ürün gruplarında fiyat artışına gidilecek. Açıklama direkt olarak şirketin CEO’su tarafından da doğrulandı.

TELEFONLARA ZAM GELEBİLİR

Webtekno'da yer alan habere göre, Qualcomm’un bu fiyat artışı kararının arkasında, şirketin mobil cihaz iş kolundan elde ettiği gelirlerin yıllık bazda yüzde 20 oranında gerilemesi yatıyor. Bu tablo, şirketin 2021 yılından bu yana açıkladığı en düşük mobil gelir seviyesi olarak kayıtlara geçti. Teknoloji devi, son 3 aya ilişkin kazanç toplantısında bu düşüşün temel nedenini bellek fiyatlarında yaşanan eşi benzeri görülmemiş artışlara ve tedarik zincirindeki kısıtlamalara bağladı.

İşlemci fiyatlarında yaşanacak bu zam, kullanıcılara yansıyabilir. Öyle ki işlemci fiyatlarındaki artış sonucunda önümüzdeki aylarda akıllı telefonlarda da zamlar görülebilir.

Telefonlara zam yolda mı? Qualcomm 1 Eylül de çip fiyatlarını artıracak! 1

QUALCOMM'DAN ÜÇLÜ YAPILI ODAK

Mobil pazardaki daralma ve bağımlılığı azaltma stratejisi kapsamında Qualcomm; odağını mobil, veri merkezi ve otomotiv alanlarından oluşan üçlü bir yapıya kaydırmayı hedefliyor. Şirket, yakın gelecekte toplam gelirinin yalnızca yarısının telefonlardan geleceğini, 2029 yılına gelindiğinde ise otomotiv ve veri merkezi sektörlerinin büyümesiyle birlikte mobil pazarın payının üçte bire kadar düşeceğini öngörüyor. Dönüşüm adımlarının bir parçası olarak Qualcomm, BMW ile geleceğin araç platformlarına çip sağlamak üzere 10 yıllık dev bir anlaşmaya imza attığını da duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Qualcomm Zam Çip telefon
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