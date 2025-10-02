HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefonlarda custom ROM nedir, nasıl yüklenir?

Android telefon kullanan birçok kişi, cihazının performansını artırmak, batarya ömrünü uzatmak ya da farklı bir arayüz deneyimlemek için Android ROM yükleme konusuna ilgi duyar. ROM değiştiren kullanıcılar cihazlarını daha fazla kişiselleştirilmiş ve daha güncel bir şekilde kullanabilirler. Peki, telefonlarda custom ROM nedir, nasıl yüklenir?

Telefonlarda custom ROM nedir, nasıl yüklenir?
Defne Vera Şahin

Günümüzde pek çok insan Android işletim sistemine sahip telefonları kullanmayı tercih etmektedir. Android işletim sistemine sahip cihazlar sundukları özgürlük ve kişiselleştirme imkanıyla kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Fakat kullanıcılar zaman geçtikçe telefonun temel özellikleriyle yetinmek istemeyebilirler. Akıllı telefonlarında daha fazla özgürlük isteyen kullanıcılar telefon ROM değiştirme işlemini araştırmaya başlar.

Telefonlarda custom ROM nedir, nasıl yüklenir?

Android işletim sistemi sunduğu esneklik ve özgürlük sayesinde kullanıcıların cihazlarını istedikleri gibi kişiselleştirmelerine imkan tanımaktadır. Telefonların daha fazla kişiselleştirilebilmesi konusunda karşılaşılan kavramlardan biri de Custom ROM işlemidir.

Basitçe anlatmak gerekirse ROM telefonunuzda yüklü olan işletim sistemini ifade eder. Dolayısıyla cihazınızı aldığınızda içerisinde yüklü olan Android sürümü aslında bir ROM’dur. Fakat cihaz üreticileri tarafından geliştirilen sürümler kullanıcıların sınırlı bir şekilde kişiselleştirme yapmasına izin verirler. Telefonların içerisinde markaya özel uygulamalar, arayüz değişiklikleri ve bazı kısıtlamalar bulunur. Bu noktada kullanıcılar daha özgür bir cihaz deneyimi arayışına girebilirler. arayışı burada başlar.

Custom ROM gönüllü geliştiriciler ya da bağımsız yazılım ekipleri tarafından oluşturulan telefonun kendi yazılımının yerine yüklenebilen alternatif bir Android işletim sistemidir. Cihazınızın fabrika çıkışında verilen yazılımı kaldırıp yerine daha farklı özelliklere sahip bir Android sürümü kurabilirsiniz.

Custom ROM nasıl yüklenir?

Akıllı telefonlara Custom ROM yüklemek biraz teknik bilgi gerektirir. İşlemin doğru bir şekilde yapılmaması durumunda cihaz zarar görebilir. Custom ROM yükleme adımları şu şekildedir:

1. Bootloader kilidini açma

Her telefonun işletim sistemi güvenlik gerekçesiyle kilitlidir. Telefonunuza Custom ROM yükleyebilmek için ilk olarak bootloader kilidini açmanız gerekir. Bu işlem modelden modele değişir. İşlemin detayları üreticinin resmi sitesinden ya da geliştirici forumlarından öğrenilebilir.

2. Custom recovery yükleme

Telefonunuzu yönetebilmek için Team Win Recovery Project gibi özel bir recovery yazılımı yüklemeniz gerekir. Bu yazılım sayesinde telefona yeni ROM’lar veya modlar kurulabilir.

3. ROM dosyasını indirme

Telefonunuzun modeline uygun güvenilir bir kaynaktan Custom ROM dosyası indirilir. Popüler ROM’lar arasında LineageOS, Pixel Experience, Resurrection Remix, HavocOS gibi seçenekler bulunur.

4. Yedek alma

ROM yükleme işlemi öncesinde telefonunuzdaki tüm veriler silineceği için mutlaka yedekleme yapılmalısınız. Bunun için fotoğraflar, dosyalar, WhatsApp konuşmaları vs. güvenli bir yere kaydedilmelidir.

5. ROM ve GApps yükleme

TWRP üzerinden indirdiğiniz Custom ROM dosyası ve gerekiyorsa Google servislerini içeren GApps paketi yüklenir. Ardından telefon yeniden başlatıldığında yeni işletim sistemi çalışır hale gelir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması! "Terör eylemidir"Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması! "Terör eylemidir"
Yer: Gaziosmanpaşa! Bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalandı: O zanlı tutuklandıYer: Gaziosmanpaşa! Bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalandı: O zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Android işletim sistemi android
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.