AMOLED ekran teknolojisi, her pikselin kendi ışığını yayması sayesinde daha canlı renkler ve daha derin siyahları gösterir. Bu sayede ekrandaki görüntüler çok daha net ve gerçekçi görünür. Bu teknolojinin bir bir adım ötesinde ise Dynamic AMOLED ekran teknolojisiyle karşılaşılır. Dynamic AMOLED diğer AMOLED ekranlardan farklı olarak daha yüksek parlaklık, daha geniş renk yelpazesi ve göz sağlığını koruyan özelliklere sahiptir. Telefon ekran teknolojisi kapsamında Dynamic AMOLED ve Super AMOLED farkı merak edilmektedir.

Telefonlarda Dynamic AMOLED nedir, Super AMOLED’den farkı nedir?

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan ve en çok önem verilen bileşenlerden biri ekrandır. Bir telefonun işlemcisi ne kadar güçlü ya da kamerası ne kadar iyi olursa olsun ekran kalitesi iyi değilse kullanıcı deneyimi tatmin edici olmaz.

AMOLED “Active Matrix Organic Light Emitting Diode” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu her pikselin kendi ışığını yaydığı bir ekran teknolojisi olarak açıklanabilir. Dynamic AMOLED ise standart AMOLED’in gelişmiş versiyonudur. Dynamic ekranlar kullanıcılara daha üst düzey bir görsel deneyim sunmak için geliştirilmiştir.

Dynamic AMOLED milyonlarca rengi daha net ve canlı bir şekilde gösterebilir. Bu ekranlarda izlenilen film, dizi ya da oyunlardaki sahneler çok daha gerçekçi görünür. Super AMOLED ve Dynamic AMOLED teknolojileri günümüzde en çok kullanılan ekran türleri arasındadır. Her ikisi de AMOLED teknolojisinin üzerine inşa edilmiştir. Öte yandan ikisinin de sahip olduğu özellikler ve avantajlar arasında bazı önemli farklar bulunur.

Dynamic AMOLED, Super AMOLED’in daha geliştirilmiş bir sürümüdür. Bu ekran tipi bilhassa HDR10+ desteği sayesinde daha geniş bir renk aralığına sahip olup daha gerçekçi görüntüler sunabilir. Dynamic’de yer alan yüksek parlaklık seviyesi, güneş ışığı altında bile net görüntü sağlar. Bununla beraber aralarındaki en önemli farklarından biri Dynamic ekranının mavi ışığı azaltan gelişmiş teknolojisidir. Bu özellik sayesinde uzun süreli kullanımda gözler daha az yorulur ve ekran daha konforlu hale gelir.

Super AMOLED ekranlar günlük kullanımda oldukça başarılı ve enerji verimli bir seçenek sunarken Dynamic AMOLED ekranlar renk netliği, kontrast, parlaklık ve göz sağlığı açısından daha üstün bir deneyime sahiptir. Bu nedenle Dynamic AMOLED bilhassa amiral gemisi telefonlarda tercih edilen üst seviye bir ekran teknolojisi olarak öne çıkar.