Telefon kamera teknolojisi, yıllardır kullanıcıların kamera kullanımını daha profesyonel hale getirmek amacıyla büyük gelişmeler yaşadı. Geçmiş senelerde ön kameralar çerçeve içerisinde çentiklerle yerleştirilirken ekranın büyük bir bölümü görüntü için kullanılamazdı. Ardından delikli ekranlar ve daha ince çerçevelerle ekran-görüntü oranı artırıldı. Fakat bu gelişmeyle beraber kesintisiz ekran deneyimi sağlanamamıştı. Bu noktada ekran altı kamera teknolojisi devreye girdi.

Under display camera yani ekran altı kamera, ön kamera sensörünün ekranın altına gizlenmesini sağlar. Bu sayede tam ekran deneyimi elde edilir.

Telefonlarda ekran altı kamera teknolojisi nedir?

Geleneksel telefonlarda ön kameralar ya çentik içinde ya da ekranın bir köşesine yerleştirilmiş şekilde yer alırdı. Bu kamera noktası ekranın bir kısmının görüntü alanı olarak kullanılamamasına neden olmaktaydı. Ekran altı kamera ise bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla geliştirildi.

Ekran altı kamerası temel olarak ön kameranın ekranın altına gizlendiği bir yapıya sahiptir. Kamera görünmez bir şekilde ekrana yerleştirilirken kullanıcı ekranı tam olarak kullanabilmektedir. Bu sayede video izleme, oyun oynama veya uygulama kullanımı gibi aktiviteler daha büyük ekranda deneyimlenebilmektedir.

Bu teknoloji kamerayı fiziksel olarak gizlerken aynı zamanda görüntü kalitesini koruyabilmek için gelişmiş yazılımlarla desteklenir. Ekran altından geçen ışık kamera sensörüne yönlendirilir ve yazılım tabanlı algoritmalar sayesinde görüntüler işlenir. Bu sayede kullanıcılar çentik ya da delik olmadan net selfie fotoğraflar çekebilirler. Bununla beraber daha net video görüşmeleri yapabilir ve yüz tanıma gibi güvenlik özelliklerinden yararlanabilirler.

Ekran altı kameralar akıllı telefonlarda yer alan kamera teknolojisinin geçirdiği büyük evrimin bir örneğidir. İlk kameralı telefonlarda çerçeveye entegre kameralarla başlayan süreç çentikli ekranlar, delikli ekranlar ve sonunda ekran altı çözümlerle devam etti. Bu teknoloji estetik ve işlevsel açıdan daha bütün bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.

Gelecekte ekran altı kameraların yapay zeka algoritmalarıyla daha akıllı hale geleceği düşünülmektedir. Işık koşullarına ve ortamın özelliklerine göre otomatik olarak görüntüyü optimize edecek, düşük ışıkta daha net çekimler ve daha gerçekçi renkler sunacak. Bununla beraber tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve hatta akıllı ekranlı cihazlara da entegre edilebilecek.