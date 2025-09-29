HABER

Telefonlarda ekran altı parmak izi nedir, nasıl çalışır?

Kişilerin parmak izlerinin yapılarını belirleyerek onları tanımlayan bir biyometrik güvenlik cihazı olan parmak izi tarayıcıları, oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Akıllı telefonlardan güvenlik endüstrilerine, diğer çeşitli mobil cihazlardan polis merkezlerinde birçok alanda bu teknoloji kullanılabilmektedir.

Ferhan Petek

Dünyada aynısından bir tane daha olmayan nadir durumlardan biri de kişilere ait parmak izleridir. Her insanın parmak izi olur ve her parmak izi bir diğerinden farklıdır. Sürtünme sırtı desenleri adı da verilen parmak izi çeşitli güvenlik önlemleri arasında önemli bir yere sahiptir. Benzersiz ayrıntılara sahip olan parmak izleri kişinin ömrü boyunca kalıcı olur ve değiştirilemez. Benzersiz bir kombinasyona sahip olması nedeni ile de kimlik tespiti ve güvenlik amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

Telefonlarda ekran altı parmak izi nasıl çalışır?

Son zamanlarda birçok mobil cihazda ve akıllı telefonlarda çok sık kullanılan altı parmak izi sensörü adı çok duyulan bir teknoloji haline gelmiştir. Özellikli olarak üst segment olarak kabul edilen akıllı cihazlarda yer almaya başlayan ekran altı parmak izi teknolojisinin bir ürünü olan sensörler teknoloji adına önemli bir gelişim dönümü olarak kabul edilmektedir. Ekranların belli bir noktasına dokunularak parmak izi tarayıcıları (under display fingerprint) tarafından parmakların taranması prosedürü ile çalışmaktadır.

Telefon parmak izi sensörleri, ilk kez 2004 yılında kullanılmasından bu yana düzenli olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Biyometrik bir doğrulama olan bu teknolojinin kullanımı ilk kez model Pantech GI 100 cihazında denenmiştir. Ancak yaygın olarak kullanılması 2013 yılında tanıtılmış olan iPhone 5S modelinin tanıtılması ile birlikte başlamıştır.

Ekran altı ya da fiziksel olan sensörlerin tarama süreçleri aynı şekilde işlemektedir. Genel olarak ekranın belli bir alanında tarama alanı bulunur. Parmağın tarayıcının üstüne konması ile sensör algılaması gerçekleşir ve parmak deseninin anlık görüntüsü alınır.

Daha sonraki süreçte ise taranan parmak izi deseni ile telefondaki veriler eşleştirilir. Eğer eşleşme başarı ile gerçekleştirilirse kilidin açılması mümkün olur. Bu tür sensörlerde karşılaşılabilecek en genel ve yaygın sorun tarama alanının küçük boyutlarda olmasıdır. Parmaklar ekranın herhangi bir noktasına dokunularak taratılamaz. Sadece tarama bölgesi olarak belirlenen kısma dokunulması gerekir.
Ekran altı sensörler iki farklı gruba ayrılmaktadır:

  • Optik sensörler: Parmaklara parlak bir ışık yansıtır. Bir animasyona benzer bir şekilde ekranda görünen bu ışıklandırmanın asıl işlevi de ışıktır.
  • Ultrasonik sensör: Oldukça güvenlidir. Parmak izinin üç boyutlu görüntüsünün yakalanabilmesi için ışık yerine ultrasonik özellikte ses dalgaları kullanılır. Tıbbi ultrason makinelerinde kullanılan teknolojiye benzer özelliktedir.
Anahtar Kelimeler:
parmak izi telefon
