Telefonlarda optik görüntü sabitleme (OIS) nedir?

Teknolojinin gitgide ilerlemesi ile birlikte akıllı mobil cihazlara da birçok yeni özellik eklenmekte ve bu cihazlar geliştirilmektedir. Akıllı telefonların kameraları da gün geçtikçe gelişmekte ve son derece kaliteli çekimler yapabilmesinin yanı sıra farklı efektler ve özellikler de kullanma imkanı vermektedir. OIS adı verilen teknoloji de bu özelliklerden ve geliştirmeler arasında yer almaktadır.

OIS nedir?

Açılımı baş harflerinden oluşan ve "Optical Image Stabilization" olan optik görüntü sabitleme, akıllı telefonların fotoğraf ve video çekimleri esnasında meydana gelen titreşimleri engelleme özeliğine sahip bir teknolojidir. Donanımsal bir özellik olan OIS, fotoğrafların ve videoların üzerinde yer alan titreşim nedeni ile oluşan bulanıklığı yok eder ve optik görüntü sabitleme sağlayarak görüntünün kalitesinin artmasını sağlar.

OIS özelliği akıllı telefon kullanıcılarının manuel olarak çekim yaptığı durumlarda titreşimleri engelleyen bir telefon kamera teknolojisi olarak geliştirilmiştir. Kullanıcıların çekim yaptıkları sırada odaklanma, yakınlaştırma özelliği kullanmaları esnasında yardımcı olur. İnsanların ellerini sürekli olarak sabit tutamaması görüntünün netleşmesine engel olabildiği için telefonlarda yer alan optik görüntüleme sabitleme özelliği sayesinde görüntüler daha net olabilmektedir.

OIS nasıl çalışır, ne işe yarar?

Kamera, özel bir sensör sabitleyici kullanarak akıllı telefonun hareketini algılar. Aynı zamanda lensleri de ters yöne çevirir. Lensler yan yana ya da aşağı ve yukarı yönlere bu sayede hareket edebilir. Fotoğrafçılık alanında görüntü sabitlemesi deklanşörün hızının 2 ile 5 durak daha yavaş olmasını sağlayabilmektedir.

Kameranın hareket etmesi, titreşmesi, sarsılması gibi durumlardan kaynaklanan görüntüdeki bulanıklık sabitleme sayesinde engellenir. Telefonların kameralarından video ya da fotoğraf çekerken bu özellik kullanılarak net görüntüler elde edebilmektedir. Bu netlikler hem sabit görüntüler hem de hareketli görüntüler için geçerli olabilmektedir.

En kısa tanımı ile görüntü sabitleyici olan OIS teknolojisi titreşimlerin önüne geçerken net bir görüntü elde edilmesini sağlayan bir teknolojidir. Kamerada yer alan genel olarak video çekimlerinde akıcı, titreşimsiz görüntüler elde etmeye yardımcı olmaktadır. Eğer bir telefon bu özelliği destekliyor ise çekim esnasında otomatik olarak devreye girebilir. Ancak bu özelliğin açık olması gerekir. Özellik açık değilse ayarlar menüsüne girilerek bu özelik etkin hale getirilmelidir.