Telefonlarda optik parmak izi okuyucu nedir?

Telefon şirketleri ürettikleri her yeni modelde güvenlik teknolojilerini geliştirmeye devam etmektedir. Bunlar arasında şifre ve desen kilidinin ötesine geçen yenilikçi teknolojilerden biri optik parmak izi okuyucusudur. Bu sistem ekranın belirli bir bölgesine yerleştirilmiş sensör aracılığıyla parmağınızı tarayarak kimliğinizi doğrulamaktadır. Peki, telefonlarda optik parmak izi okuyucu nedir?

Telefonlarda optik parmak izi okuyucu nedir?
Defne Vera Şahin

Akıllı telefonlar iletişim için kullanılan cihazlar olmanın ötesine geçti. Bu cihazlar günümüzde banka işlemlerimizden alışverişe, iş takibinden kişisel notlarımıza kadar hayatımızın her alanında yer almaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde telefonlarda sakladığımız bilgiler de oldukça değerli hale gelmektedir. Akıllı telefonlarda yer alan fotoğraflarımız, özel mesajlarımız, banka hesaplarımız ve daha pek çok kişisel veri güvenliğinin sağlanması ise her zamankinden daha önemlidir. Bu noktada telefon güvenlik teknolojisi kapsamında dikkat çeken optical fingerprint sensor yani optik parmak izi okuyucu özelliği öne çıkmaktadır.

Akıllı telefonlarda yer alan parmak izi tarayıcıları dijital güvenliğin sistemleri arasında oldukça önemlidir. İlk çıktığı dönemde cihazların arkasında ya da yan tarafında yer alan fiziksel parmak izi sensörleri olarak tasarlanmıştır. Fakat son senelerde telefonların ekranları çerçevesiz hale geldiğinde okuyucu sensörler de ekranın önüne taşındı. Bu sayede kullanıcılar daha geniş ekran deneyimi yaşarken güvenliklerini de sağlamış olmaktadır.

Ekranda kullanılan parmak izi tarayıcılarında optik ve ultrasonik olmak üzere iki farklı teknoloji kullanılmaktadır.

Her ikisinde de parmağınızı belirlenen alana yerleştirdiğinizde sensör parmak izinizi algılamaktadır. Parmağınızı incelerken daha önce kaydettiğiniz verilerle karşılaştırır ve eşleşme sağlanırsa ekran kilidi açılır. Önceden kaydedilen bilgilerle eşleşme olmazsa sistem tekrar denemenizi ister.

Fakat bazı teknoloji uzmanları optik tarayıcıların güvenlik konusunda her zaman kusursuz olmadığını belirtmektedir. Çünkü sistem öncesinde parmağın bir fotoğrafını çektiği için ekranı açarken eşleştirme esnasında hata payı olabilmektedir. Bu durum çok nadir durumlarda da olsa cihazın kendi parmağınızı algılamamasına ya da başka bir parmağı yanlışlıkla doğru kabul etmesine yol açabilmektedir.

Ultrasonik parmak izi okumada ise parmağa ışın yollamak yerine ultrasonik ses dalgaları yollanarak üç boyutlu görüntü elde edilmeye çalışılır. Bu noktada ultrasonik parmak izi okuma sistemi daha güvenilir kabul edilir. Çünkü parmak izinin görüntüsünün taklit edilmesi neredeyse imkansızdır.

Öte yandan optik parmak izi okuyucu yine de hız konusunda oldukça başarılı olarak kabul edilir. Telefon ekranına dokunulduğu anda açılması günlük yaşamda büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bununla beraber gelişen ekran teknolojileri sayesinde optik tarayıcılar da sürekli olarak iyileştirilmeye devam etmektedir. Bu da gelecekte güvenlik seviyesinin daha sağlam olacağı anlamına gelebilir.

