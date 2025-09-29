Telefonlarda optik zoom nedir, dijital zoomdan farkı nedir?

Bazı kameralı telefonlarda sadece dijital zoom özelliği bulunmaktadır. Optik yakınlaştırma özelliği sunmayan bu telefonlara karşılık üst seviye olan telefonlarda optik zoom özelliğinden de yararlanabilmek mümkündür. Tam boyutlu olan kameralarda genel olarak optik yakınlaştırma lensi yer almaktadır ama bazıları olabilecek en uzun optik odak uzaklığına ulaşıldığı zaman dijital zoom işlevini otomatik olarak devreye sokar.

Optik zoom nedir?

Akıllı telefonlarda dijital zoom ve optik zoom özellikleri bulunmaktadır. Fotoğrafçılık alanında büyütme ve yakınlaştırma sağlayan bu özellik cep telefonlarında fotoğraf makinelerinde olduğundan daha farklı çalışmaktadır. Cep telefonlarının kameralarında optik zoom kamera lens elemanlarının fiziksel konumlarını ayarlar ve gerçek bir büyütme sağlar.

Telefon kamera zoom özelliğini optik zoom olarak ayarlayarak lens elamanlarının odak uzaklığını değiştirmek için hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu sayede kameranın bir nesneyi yakınlaştırmasına ve uzaklaştırmasına imkan tanınmaktadır. Ayrıca bu özellik DSLR’ler de dahil edilmek üzere geleneksel fotoğraf makinelerinde yer alan yakınlaştırma işlevini de taklit etmektedir.

Optik zoom özelliğinin kullanıcılara birçok avantajı bulunmaktadır. Kayıpsız büyütme ve yüksek kalite bu avantajların başında gelmektedir. Objektifler görüntüsü en yüksek kalite ile sağlayabilmek için hareket ettiği için görüntü kalitesi bozulmaz ve çok uzaktaki bir nesneye de zoom yapılarak ayrıntılar korunabilir.

Dijital yakınlaştırma özelliği, kameranın görüntüyü çektikten sonra büyütme işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik bazı video kameralar dijital kameralarda sık olarak yer alan tazılım tabanlı bir özelliktir. Optik yakınlaştırmada olduğu gibi dijital zoom işleminde kamera merceğinde bir hareketlilik yaşanmaz.

Optik zoom ile dijital zoom farkına dair bazı durumlar şu şekildedir: