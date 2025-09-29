HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefonlarda optik zoom nedir, dijital zoomdan farkı nedir?

Dijital bir video ya da fotoğraf görüntüsünün hassas görüş açısını azaltma yöntemi olarak tanımlanan dijital zoom ya da dijital yakınlaştırma, görüntülerin orijinalleri ile aynı en ve boy oranına sahip bir alana kırpılması ile görüntünün orijinal boyutlarına ölçeklendirilmesi şeklinde gerçekleşebilmektedir.

Telefonlarda optik zoom nedir, dijital zoomdan farkı nedir?
Ferhan Petek

Bazı kameralı telefonlarda sadece dijital zoom özelliği bulunmaktadır. Optik yakınlaştırma özelliği sunmayan bu telefonlara karşılık üst seviye olan telefonlarda optik zoom özelliğinden de yararlanabilmek mümkündür. Tam boyutlu olan kameralarda genel olarak optik yakınlaştırma lensi yer almaktadır ama bazıları olabilecek en uzun optik odak uzaklığına ulaşıldığı zaman dijital zoom işlevini otomatik olarak devreye sokar.

Optik zoom nedir?

Akıllı telefonlarda dijital zoom ve optik zoom özellikleri bulunmaktadır. Fotoğrafçılık alanında büyütme ve yakınlaştırma sağlayan bu özellik cep telefonlarında fotoğraf makinelerinde olduğundan daha farklı çalışmaktadır. Cep telefonlarının kameralarında optik zoom kamera lens elemanlarının fiziksel konumlarını ayarlar ve gerçek bir büyütme sağlar.

Telefon kamera zoom özelliğini optik zoom olarak ayarlayarak lens elamanlarının odak uzaklığını değiştirmek için hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu sayede kameranın bir nesneyi yakınlaştırmasına ve uzaklaştırmasına imkan tanınmaktadır. Ayrıca bu özellik DSLR’ler de dahil edilmek üzere geleneksel fotoğraf makinelerinde yer alan yakınlaştırma işlevini de taklit etmektedir.

Optik zoom özelliğinin kullanıcılara birçok avantajı bulunmaktadır. Kayıpsız büyütme ve yüksek kalite bu avantajların başında gelmektedir. Objektifler görüntüsü en yüksek kalite ile sağlayabilmek için hareket ettiği için görüntü kalitesi bozulmaz ve çok uzaktaki bir nesneye de zoom yapılarak ayrıntılar korunabilir.

Dijital yakınlaştırma özelliği, kameranın görüntüyü çektikten sonra büyütme işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik bazı video kameralar dijital kameralarda sık olarak yer alan tazılım tabanlı bir özelliktir. Optik yakınlaştırmada olduğu gibi dijital zoom işleminde kamera merceğinde bir hareketlilik yaşanmaz.

Optik zoom ile dijital zoom farkına dair bazı durumlar şu şekildedir:

  • Mekanizma özelliklerine göre optik zoomda mercek fiziksel olarak ayarlanırken dijital zoomda yazılım tabanlı genişleme gerçekleşir.
  • Görüntü kalitesi genel olarak optik zoomda daha yüksektir ama dijital zoom pikselleşmeye neden olabilir.
  • Optik zoom ayrıntıları korur ama dijital zoom ayrıntıların yok olmasına neden olabilir.
  • Esneklik konusunda optik zoom sınırlı yakınlaştırma aralığı sağlarken dijital zoom daha yüksek zoom seviyelerine ulaşabilir.
  • Optik zoom genel olarak daha ağırdır ama dijital zoom daha kompakt tasarımlara imkan sağlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arabada müzik dinlerken öldürüldü!Arabada müzik dinlerken öldürüldü!
Zara'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybettiZara'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Zoom kamera telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.