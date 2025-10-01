HABER

Telefonlarda termal kamera nedir, nasıl kullanılır?

Günümüzde teknolojinin gelişme hızıyla beraber akıllı telefonlar sadece konuşmak ya da mesajlaşmak için kullanılan cihazlar olmaktan çıktı. Akıllı telefonlar artık fotoğraf çekmenin de ötesinde hayatı kolaylaştıran farklı sensörler ve kameralarla donatılmış durumdalar. Bu gelişmelerin en dikkat çekici örneklerinden biri de termal kamera teknolojisidir. Termal, çevremizdeki ısıyı algılayıp bunu görsel bir harita haline getiren özel bir sistemdir.

Telefonlarda termal kamera nedir, nasıl kullanılır?
Defne Vera Şahin

Thermal camera (Termal kamera) teknolojisi geçmişte askeri amaçlarla ve özel cihazlarla kullanılırken günümüzde akıllı telefonlara entegre edilebilmektedir. Bu sayede akıllı telefonun aracılığıyla çevredeki sıcaklık farklılıkları görülebilmektedir. Bu özellik hayatın çeşitli alanlarında büyük kolaylıklar sağlayabilir.

Örneğin, termal kamera güvenlik alanında insanları ya da hayvanları tespit etmek için kullanılabilmektedir. Sağlık alanında ise ateş ölçmek veya iltihap gibi vücut sıcaklığındaki anormallikleri fark etmek için tercih edilmektedir. Bu noktada cep telefonlarında termal kamera kullanımı sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Telefonlarda termal kamera nedir?

Termal kameralar nesnelerin yaydığı kızılötesi ışınları algılayan özel cihazlardır. Her nesne sıcaklığına bağlı olarak belirli bir miktarda ısı yayar. İnsan gözü bu ışınları göremez. Termal kameralar tam da bu noktada devreye girer. Bu cihazlar insan gözüyle fark edemediğimiz bu ısı farklılıklarını algılar ve onları ekrana yansıtır.

Cep telefonlarına entegre edilen termal kamera özelliği günlük yaşamda oldukça çeşitli işlevlerle kullanılabilen telefon kamera teknolojisidir. Örneğin evinizde enerji tasarrufu yapmak için kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki termal kamera sayesinde pencereleri ya da kapıları inceleyerek nerelerden ısı kaybı olduğunu kolayca görebilirsiniz.

Termal kamera nasıl kullanılır?

Telefon termal kamera özelliği özel bir uygulama ya da telefonun kendi yazılımı üzerinden kullanılabilmektedir. Termal kamera uygulamaları kullanıcılar için pratik çözümler sunmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde çevrenizdeki ısı farklılıklarını anlık olarak görebilirsiniz. Bununla beraber bu görüntüleri fotoğraf veya video şeklinde kaydedebilirsiniz. Bazı gelişmiş cihazlarda çekilen görüntülere not ekleme ya da etiketleme gibi ekstra özellikler de bulunur.

Termal kameralar ısı farklarını renklerle gösterir. Sıcak bölgeler kırmızı, turuncu ya da sarı tonlarındadır. Soğuk bölgeler ise mavi ve mor tonlarında görünür. Kamera kullanımında farklı renk temalarını seçerek özelleştirebilirsiniz.

Termal kamera özelliği genellikle telefonların kamera menüsünde ayrı bir mod olarak yer alır. Eğer telefonda yerleşik olarak termal kamera bulunmuyorsa özel bir termal kamera uygulaması üzerinden de bu işlev kullanılabilir.

Öte yandan birçok kullanıcı bu özellik için harici termal kamera cihazlarını tercih ederler. Bu tür kameralar küçük bir aparat şeklinde satılır. Kameralar cep telefonuna USB ya da Lightning girişinden bağlanarak çalışır.

Termal kamera
