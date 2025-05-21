Televizyonların garanti süresi ne kadardır, garanti şartları nelerdir? Televizyonu kendimiz kurarsak garantiden çıkar mı?

Garanti belgesi her elektronik cihaz ile birlikte verilmektedir. Bir elektronik cihazı satın aldıktan sonraki süreçte, cihazı teslim alırken kutusunun içine mutlaka bakılmalıdır. Cihazın garanti belgesinin tam ve doğru bir şekilde doldurulmuş olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Garanti belgesi, televizyon gibi büyük eşyaların da içinde gelmesi gerekir. Garanti belgelerinde cihaz ile ilgili mutlaka yazılı olması gereken bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler ileride yaşanabilecek olası herhangi bir problem için oldukça önemlidir.

Televizyonların garanti süresi ne kadardır?

Elektronik cihazların kutusu içinde gelen garanti belgesi gerekmediği sürece bakılmayan, varlığı çoğu zaman unutulan bir belgedir. Ancak garanti belgesinin gerektiği durumlar mevcuttur. Böyle durumlarda bu belgenin eksiksiz olarak doldurulmamış olması kabul edilemez. Bu durum tüketicinin ücretsiz olarak alabileceği hizmete engel olabilir. Satın alınan üründe yaşanan problemlerde garanti belgesi oldukça önemlidir.

Garanti belgesi, tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi televizyonlarda da vardır. Bu belge genellikle bir televizyon satın aldıktan sonra ürünün teslimi sırasında kutudan çıkar. Garanti belgesinin üzerinde yer alması gereken bilgiler şöyledir:

Satıcı bilgileri

Üretici ile ithalatçı bilgileri

Faturanın tarihi ile fatura numarası

Ürün hakkında detaylar (Markası, modeli, seri numarası vb.)

Ürünün tüketiciye teslim edildiği tarih ile yer

Ürünün garanti süresi

Ürünün bozulması halinde en fazla kaç gün içinde tamir edileceğinin bilgisi

Tüm garanti kapsamı

Kanunlardaki tüketici haklarına dair bilgiler

Kullanım hataları ile ilgili bilgiler

İtiraz ile şikayet hakkında ayrıntılı bilgiler

Eğer varsa tüketici için sunulan diğer haklar

Televizyonların garanti şartları nelerdir? Televizyonu kendimiz kurarsak garantiden çıkar mı?

Satın alınan televizyonlar bazen arızalanabilir. Televizyonun arızalanması durumunda eğer garanti kapsamı süresi içinde bir arıza yaşandıysa televizyon ücretsiz olarak servise alınabilir. Yapılan incelemede kullanıcı hatası tespit edilmezse televizyon garanti belgesinde yer alan bilgiler kapsamında tamir edilir veya değişim yapılır.

Müşteri kaynaklı olan, kullanıcı hatası adı verilen bir arıza tespit edildiyse ürün garanti kapsamından çıkar. Bu durumda servis ve hizmet ücretlendirmesi yapılır. Bu yüzden gelen televizyonun kurulumunun tüketici tarafından yapılmaması gerekir. Yoksa televizyon garanti kapsamından çıkabilir.