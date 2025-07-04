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Televizyonun patlaması 3 katlı evi küle çevirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde televizyonun patlaması neticesinde çıkan yangında 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Televizyonun patlaması 3 katlı evi küle çevirdi

Olay, Taşköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Kiremitçi'ye ait evde televizyon patladı. Televizyonun patlaması sonucu dairede çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 katlı apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 katlı apartmanda büyük oranda hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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