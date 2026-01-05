HABER

TEM'de feci kaza kamerada: Bariyerlere ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyerlere ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Yüner idaresindeki 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Bariyerin motor kısmından girip arka kapıdan çıktığı feci kazada, araç adeta hurdaya döndü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Doğan Yüner ile yanındaki İsmet Gülyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, otoyol üzerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sağ şeritte seyreden aracın kontrolden çıkarak, emniyet şeridindeki bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Düzce kaza tem
