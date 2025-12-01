HABER

TEM'de korkunç kaza: 23 yaşındaki şoför kendi kullandığı tırın altında can verdi!

TEM'de korkunç kaza... Otoyolun Kocaeli geçişinde bariyere ve beton duvara çarpan tırdan düşen sürücü, aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kahreden kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Yahya Aydın hakimiyetindeki konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı.

TEM de korkunç kaza: 23 yaşındaki şoför kendi kullandığı tırın altında can verdi! 1

Kazanın şiddetiyle araçtan düşen sürücü Aydın, tırın altında kaldı.

TEM de korkunç kaza: 23 yaşındaki şoför kendi kullandığı tırın altında can verdi! 2

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

TEM de korkunç kaza: 23 yaşındaki şoför kendi kullandığı tırın altında can verdi! 3

Hastaneye kaldırılan sürücü Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TEM de korkunç kaza: 23 yaşındaki şoför kendi kullandığı tırın altında can verdi! 4

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM de korkunç kaza: 23 yaşındaki şoför kendi kullandığı tırın altında can verdi! 5

TEM de korkunç kaza: 23 yaşındaki şoför kendi kullandığı tırın altında can verdi! 6

Kaynak: İHA

