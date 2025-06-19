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TEM'de yangın paniği! Yolcu otobüsü alev alev yandı...

TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde yolcu otobüsü alev aldı. Çıkan yangın nedeniyle otoyolda trafik dururken uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsten yolcuların tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı da gelen bilgiler arasında.

TEM'de yangın paniği! Yolcu otobüsü alev alev yandı...

Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcu otobüsü tamamen yanarak demir yığınına döndü. Yangın sırasında yolcuların tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik bir süre durduruldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yangının söndürülmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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