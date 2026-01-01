HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi 7 saat sonra ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışından kayan tırlar sebebiyle ulaşımın durduğu TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi Ankara ve İstanbul istikameti, yaklaşık 7 saatin ardından trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi 7 saat sonra ulaşıma açıldı

TEM Otoyolu’nun kilit noktalarından biri olan Bolu geçişinde öğle saatlerinde trafik durdu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampalarda ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi 7 saat sonra ulaşıma açıldı 1

Kontrolden çıkarak makaslayan tırlar sebebiyle otoyolun hem Ankara hem de İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kayan araçların yolu kapatmasıyla birlikte trafik akışı tamamen kesildi. Otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi 7 saat sonra ulaşıma açıldı 2

YAKLAŞIK 7 SAAT SONRA YOL ULAŞIMA AÇILDI

Saatlerdir yapılan çalışmalar sonucunda yolda kalan araçlar kaldırıldı. Trafik her iki şeritten de sağlanmaya başlandı. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte biriken araç trafiği havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi 7 saat sonra ulaşıma açıldı 3

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi 7 saat sonra ulaşıma açıldı 4

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç rakamları açıkladı: "Tam 1 milyon 124 bin dosya..."Bakan Tunç rakamları açıkladı: "Tam 1 milyon 124 bin dosya..."
Adalet Bakanı Tunç: "2025 yılında arabuluculuk ile 1 milyon 124 bin 200 dosyada uzlaştırma sağlandı"Adalet Bakanı Tunç: "2025 yılında arabuluculuk ile 1 milyon 124 bin 200 dosyada uzlaştırma sağlandı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bolu Tem otoyolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.