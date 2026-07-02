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Böyle insanlık olmaz! Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çöp konteynerinden gelen sesleri fark eden temizlik görevlileri, ağzı bağlanıp atılan poşetteki 5 yavru kediyi kurtardı. Kediler burada biberonla beslenip, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Böyle insanlık olmaz! Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Olay, ilçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöpleri toplarken konteynerlerden birinden gelen sesleri fark etti.

Böyle insanlık olmaz! Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı 1

YAVRU KEDİLERİ POŞETE KOYUP ÇÖPE ATMIŞLAR

Yavru kedilerin sesini duyan temizlik işçileri, çöpten aldıkları ağzı bağlı bir poşeti açtıklarında 5 yavru kediyi gördü. Kediler hava alması için poşetten çıkarılarak, durum belediyenin veterinerlerine haber verildi.

Böyle insanlık olmaz! Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı 2

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Kediler burada biberonla beslenip, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yeniden hayata tutunan kedilerin büyüdükten sonra sahiplendirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Böyle insanlık olmaz! Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı 3

Böyle insanlık olmaz! Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı 4

Böyle insanlık olmaz! Temizlik görevlileri fark etti: Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı 5

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kedi çöp konteyneri
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