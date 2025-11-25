HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Temizlik için girdiği evdeki ziynet eşyalarını çaldı: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; temizlik için girdiği evden ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı. Söz konusu ziynetler eksiksiz olarak ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Temizlik için girdiği evdeki ziynet eşyalarını çaldı: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Danişment Şehit Oktay İzgi Polis Merkezi Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla ortak çalışma yaptı.

Temizlik için girdiği evdeki ziynet eşyalarını çaldı: 1 gözaltı 1

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Esenyurt Mahallesi’nde bir ikamette temizlik amacıyla bulunan şahsın, ev sahibine ait ziynet eşyalarını çalmasıyla gerçekleşen ‘evden hırsızlık’ olayını gerçekleştiren A.A. (22) takibe alındı. Ekiplerce yapılan takip çalışması sonucu A.A. suça konu ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen 1 adet künye, beştaş pırlanta yüzük ve 4 çift küpe eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.
A.A.’nın işlemleri sürüyor. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan tablo: "10 yılda bir Edirne kaybettik!"Korkutan tablo: "10 yılda bir Edirne kaybettik!"
Ses getiren videodan sonra Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklamaSes getiren videodan sonra Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.