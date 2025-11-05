HABER

Temizlik personelinden duyarlı davranış

Bartın’da temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı vakit kaybetmeden zabıta ekiplerine teslim etti. Kısa sürede cüzdan sahibi bulunarak, teslim edildi.

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Turan Karamazak, sokağı temizlediği sırada yolda cüzdan buldu. Karamazak, cüzdanı vakit kaybeden Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Zabıta ekipleri bulunan cüzdanın Derya Toksöz’e ait olduğunu tespit etti. Derya Toksöz’ün Hasan Sabri Çavuşoğlu okulunda aşçılık yaptığı öğrenildi. Sabah saatlerinde cüzdan sahibinin çalıştığı okula gelen zabıta ekipleri ve Turan Karamazak cüzdanı sahibine teslim etti. Derya Toksöz, kayıp cüzdanını kendisine ulaştıran Turan Karamazak ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Temizlik personeli Turan Karamazak, "Dün akşam 11.10’da Yalı mevkiindeki polis karakolu önünde bir cüzdan buldum. Kimliğine baktım ve Derya Toksöz’e aitti. Başkanımız ve müdürümüze haber verdik. Cüzdan sahi Derya Toksöz, Hasan Sabri Çavuşoğlu okulunda aşçıymış. Bizde ona cüzdanını teslim etmek için buraya geldik" dedi.

Kaynak: İHA

Bartın
