HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi

Antalya kavruluyor, bugün Temmuz ayının en sıcak günlerinden biri yaşandı. Nem oranının yüzde 80'e ulaştığı kentte hissedilen sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı. Kimi sıcak havadan korunmak için şemsiye ile dolaştı, kimi ise yeşillik alanlarda sulama yapılırken fıskiyelerde serinledi. Cadde ve sokaklar boş kalırken, sahiller doldu taştı. İşte Antalya'dan insan manzaraları...

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi

Sıcak hava tüm Türkiye'de etkisini gösterirken Antalya en çok etkilenen ilçelerden biri oldu. '53 derece hissedilen sıcaklık uyarısı' yapılan Antalya'da termometreler 35,7'yi gösterirken, yüzde 80 nemle birlikte hissedilen en yüksek sıcaklık 46,6'ya ulaştı.

KİMİ ŞEMSİYE İLE DOLAŞTI KİMİ FISKİYELERDE SERİNLEDİ!

Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Antalya'nın simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı'nda sadece turistler görüldü.

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi 1

Kimi sıcak havadan korunmak için şemsiye ile dolaştı, kimi ise yeşillik alanlarda sulama yapılırken fıskiyelerde serinledi.

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi 2

Konyaaltı Sahili ise en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Denizden esen rüzgarın serinletmeye yetmediği kentte, vatandaşlar sıcaklığı 32 dereceyi bulan denize girerek serinlemeye çalıştı.

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi 3

Kentte yaşayanlarla birlikte yerli ve yabancı tatilciler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimileri plaj şemsiyelerinin altında dinlendi, bazıları da serinlemek için kayalıklardan denize atladı.

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi 4

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Temmuz ayının en sıcak günü! Antalya da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu; Kimi sokakta şemsiye açtı, kimi fıskiyelerde serinledi 5

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın konuştuğu faciada bilanço yükseldi! Korkunç görüntüler geldiDünyanın konuştuğu faciada bilanço yükseldi! Korkunç görüntüler geldi
3 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi3 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
antalya nem sıcaklık temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

Bakan Tekin duyurdu! LGS soruşturmasında yeni gelişme: Valilik hepsini görevden aldı

Bakan Tekin duyurdu! LGS soruşturmasında yeni gelişme: Valilik hepsini görevden aldı

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

Camide komşusunu bıçaklayarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Bahçedeki bıçağı alıp takip ettim'

Camide komşusunu bıçaklayarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Bahçedeki bıçağı alıp takip ettim'

Katilinden kaçmak için il il dolaştı! Babası 'kendini aşağı at' dedi, İlayda'nın kahreden ölümü...

Katilinden kaçmak için il il dolaştı! Babası 'kendini aşağı at' dedi, İlayda'nın kahreden ölümü...

45 derece sıcaklıkta bile vazgeçilmiyor: Adeta şifa deposu!

45 derece sıcaklıkta bile vazgeçilmiyor: Adeta şifa deposu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.