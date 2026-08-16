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Tepki çeken görüntüler! Aracın tavanına çıkıp öyle şeyler yaptı ki...

Manisa'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Salihli ilçesinde seyir halindeki bir aracın tavanına çıkan kadın gözaltına alındı.

Tepki çeken görüntüler! Aracın tavanına çıkıp öyle şeyler yaptı ki...

İddiaya göre, M.E.C. (20) idaresindeki otomobilde bulunan kadın yolcu Ö.K.’nin araç seyir halindeyken açılır tavanın üzerine çıkıp, kaputun üzerine oturarak hareketler yaptığı görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tepki çeken görüntüler! Aracın tavanına çıkıp öyle şeyler yaptı ki... 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince incelenen görüntülerin sonucunda araç sürücüsü ME.C. ile kadın yolcu Ö.K., ‘Hayasızca hareketler’ suçundan gözaltına alındı. ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan hakkında adli işlem başlatılan sürücüye, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 500 lira da idari para cezası uygulandı.

Tepki çeken görüntüler! Aracın tavanına çıkıp öyle şeyler yaptı ki... 2

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Tepki çeken görüntüler! Aracın tavanına çıkıp öyle şeyler yaptı ki... 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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