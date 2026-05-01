Tepki çeken görüntüler! Sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atıp sosyal medyada paylaştılar

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamı uyandırarak dalga geçen ve yüzüne tekme attıkları anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan iki şüpheli şahıs pes dedirtti. İki şahsın olayın ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı ve savunmasız adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi.

AKILALMAZ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ

Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre alay eden şüpheliler, daha sonra akıl almaz bir şiddete başvurdu. Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şahıs, ne olduğunu dahi anlamaya çalışan yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı.

SOKAKTA UYUYAN YAŞLI ADAMIN YÜZÜNE TEKME ATIP PAYLAŞTILAR

Aldığı ağır darbe ile sarsılan ve saldırganlara tepki gösteren yaşlı adam büyük şok yaşarken, iki şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüpheliler, kendilerini savunacak gücü dahi olmayan yaşlı bir vatandaşa uyguladıkları bu şiddet anlarına ait görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarından yayınladı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Etkileşim uğruna savunmasız bir insanın onuruyla oynayan şüpheli şahısların bu eylemi, görüntülerin yayılmasıyla birlikte izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşlı adam saldırganlara tepki gösterirken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yaşlı adamı uykusundan uyandırıp yüzüne tekme atan şüphelilerin F.E. ve Ç.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.E. ile Ç.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

01 Mayıs 2026
İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği, Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

