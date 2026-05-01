İran tam müzakere metnini iletti, Trump "Teklifden tatmin olmadım" dedi

ABD ile İran arasında başlayan ve bölge ülkeleri de etkisi altına alan savaşın sonlanması için sürdürülen müzakerelerde yeni gelişmeler yaşandı.

İRAN MÜZAKERE TASLAĞINI ARACI ÜLKE PAKİSTAN'A İLETTİ

İran resmi haber ajansı IRNA, "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadelerine yer verdi.

İran medyasının dünya kamuyouna aktardığı haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

TRUMP: "İRAN'IN TEKLİFİNDEN TATMİN OLMADIM"

İran cephesinde bu gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. "İran yönetimi dağınık" eleştirisini ileten Trump şu ifadeleri kullandı;

"İran anlaşma yapmak istiyor ama tatmin olmadım. Telefon görüşmeleri devam edecek. İran ile görüşmelerde ilerleme kaydettik ama bir anlaşmaya varılacağından emin değilim"