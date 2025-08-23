Tepki çeken 'Ters kelepçe' tehditleri sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan yeni paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda X üzerindeki bir sohbet odasında bir kadın kullanıcıya hakaret ve küfürler savuran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, bu sefer de Narin Güran'ın bir yakınına söylediği sözlerle ülkenin gündemine oturmuştu. Oruç, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve Türkiye'nin gündemine yerleşen Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışma yaşamıştı. Yaşanan olay sonrası Oruç, özür diledi.

"TERS KELEPÇE İLE ALDIRTMAZSAM BEN DE SAADET DEĞİLİM"

Güran'ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Oruç, "Benim sınırım var, bana kimse kncık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu" ifadelerini kullanmıştı.

ORUÇ: "TÜM KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM"

Oruç bu olay üzerine gelen tepkiler sonrası X'ten özür mesajı paylaştı. Oruç'un paylaşımı şu şekilde:

"Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım.

Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor !

Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle tarafıma yaklaşık 6 aydır onlarca iftira ve hakaret yöneltildi ve bu hukuksuz ve haksız ithamlara karşı bugüne kadar sabırla ve hukuk önünde hakkını arayan bir tavır sergiledim.

Narin’in katledilmesinin yıldönümünde “seni o derenin dibine gömen derebeyleri çoktan o derenin dibinde” ifadesinin geçtiği bir X mesajı paylaştım.

“Derenin dibine gömen derebeyleri” ifadesini üzerine alan bir aile bireyi, tarafıma “kancık, soyu sopu belli değil” ifadelerini kullandı.

Bu hakaretlerde bulunan şahsa karşı öfkeme yenik düşerek, başka bir ortamda bana yakışmayan bir tavırla karşılık verdim. Aylardır sistematik olarak devam eden ve sessizce yargı önünde hakkımı aradığım bir sürecin patlama noktasıydı. Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim.

Tarafıma yönelik sistematik olarak devam eden hakaret, iftira ve tehditlere karşı yargı yoluna başvurmaya devam edeceğim.

Saygılarımla"

Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım.

Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor !



Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle… — Saadet Oruç (@saadetoruc1972) August 23, 2025

GEÇMİŞTE DE KÜFÜRLER SAVURMUŞTU

Oruç için böyle bir olay ilk de değil... Daha önceden X'te katıldığı bir sohbet odasındaki kadın kullanıcıya "Siz kimsiniz ki bana 'Kes sesini' diyorsunuz? S..... git" demişti.