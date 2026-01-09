HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TERA Yatırım Holding’den katılım bankası hamlesi

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş., Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren bir katılım bankasının satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan teklif verdiğini açıkladı.

TERA Yatırım Holding’den katılım bankası hamlesi

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan özel durum açıklamasına atıf yapılarak, büyüme stratejisi ve uluslararası faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefleri doğrultusunda katılım finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir bankanın satın alınmasına ilişkin ön görüşmelerin başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu süreç kapsamında satıcı tarafa Non-Binding Indicative Offer (bağlayıcı olmayan teklif) iletildiği belirtilirken, bundan sonraki aşamada ilgili katılım bankasına yönelik detaylı inceleme (due diligence) çalışmalarının ve müzakerelerin sürdürülmesinin planlandığı ifade edildi.

Satın alma işleminin; ilgili ülkedeki düzenleyici otoritelerin mevzuatı ve izin süreçleri başta olmak üzere gerekli tüm onayların alınması ve taraflar arasında bağlayıcı sözleşmelerin imzalanması halinde tamamlanabileceği vurgulandı.

Şirket, sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını belirterek, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmeye devam edildiğini kaydetti.

#işbirliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Medya demokrasinin sarsılmaz sütunu"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Medya demokrasinin sarsılmaz sütunu"
Hatay’da aranan 4 hükümlü yakalandıHatay’da aranan 4 hükümlü yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Diğer Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Medya demokrasinin sarsılmaz sütunu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Medya demokrasinin sarsılmaz sütunu"

Hatay’da aranan 4 hükümlü yakalandı

Hatay’da aranan 4 hükümlü yakalandı

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

LPG yüklü tanker dere yatağına devrildi: 1 yaralı

LPG yüklü tanker dere yatağına devrildi: 1 yaralı

İletişim Başkanı Duran: Bizi yönlendiren şey, yapay zekalar olmamalı

İletişim Başkanı Duran: Bizi yönlendiren şey, yapay zekalar olmamalı

İstanbul Havalimanı’nda çaresizce bekliyorlar: İptal edilen İran uçuşları endişe yarattı

İstanbul Havalimanı’nda endişeli bekleyiş başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.