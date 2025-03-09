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  4. Teravih çıkışı otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Teravih çıkışı otomobil çarptı, hayatını kaybetti

09.03.2025 16:48
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Malatya’da teravih namazından çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Karabatak (68), hayatını kaybetti.

Teravih çıkışı otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Meydanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. A.A.'nın kullandığı otomobil, teravih namazından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabatak’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun karşısına savurulan Karabatak, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Karabatak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.A.’nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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