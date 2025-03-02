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  4. Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

02.03.2025 08:36
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
02.03.2025 08:36
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Ankara'da faciadan dönüldü! Keçiören'de Fatma Bacı Camii’nde, teravih namazı kılan vatandaşlar bir anda rahatsızlanmaya başladı. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Doğal gaz sisteminde gaz sızıntısı tespit edildi. Cemaatten 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir camide, doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan sızıntı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

içigörsel Haber İç Görsel

TERAVİH NAMAZI KILINIRKEN FENALAŞTILAR

Akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi’nde bulunan Fatma Bacı Camii’nde, teravih namazı kılındığı sırada cemaatten rahatsızlananlar oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara doğal gaz teravih
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