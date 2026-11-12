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Trump’tan yüz milyonlarca dolarlık İran iddiası! “O günler çoktan geçti”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ait yüz milyonlarca doları aldıklarını ileri sürdü. Hürmüz Boğazı’nı da aldıklarını iddia eden Trump, İran’la anlaşma konusunda “O günler çoktan geçti” dedi.

Trump’tan yüz milyonlarca dolarlık İran iddiası! “O günler çoktan geçti”

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran’a ait yüz milyonlarca doları ve Hürmüz Boğazı’nı aldığını öne sürdü. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. (İran'ın) Parasını, yüz milyonlarca dolarını ve (Hürmüz) Boğazı'nı aldık." ifadesini kullandı.

JD VANCE'E TALİMAT

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki "yolsuzluk ve suç meselelerine odaklanması" talimatı verdiğini aktaran Trump, Minnesota, California, Illinois gibi eyaletlerde "yolsuzluk" olduğunu öne sürdü. Trump, "Her ay milyarlarca dolar çalınıyor." ifadesini kullanarak "suç faaliyetlerinin düzeltilmesiyle bütçenin dengeleneceğini ve Demokrat liderlerin kanında yolsuzluk olduğunu" savundu.

Trump’tan yüz milyonlarca dolarlık İran iddiası! “O günler çoktan geçti” 1

ÜÇ GÜN ÖNCE ABLUKANIN SÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Reuters’ın aktardığına göre Trump, 9 Kasım’da Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yle Beyaz Saray’da görüştü. Görüşmenin ardından İran’a yönelik yeni saldırıları şimdilik erteleyeceğini söyleyen Trump, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını sürdüreceğini belirtmişti.

TAHRAN’IN TEKLİFİNDE ABLUKA VE YAPTIRIMLAR VARDI

Tahran ise ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmasını, bazı yaptırımlara son vermesini ve bombardımanı durdurmasını istedi. İran, bu adımlar karşılığında Hürmüz’deki kendi ablukasını sona erdirmeyi önerdi. Washington teklifi reddetti. İranlı güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai de 10 Kasım’da iki ülke arasında müzakere yürütülmediğini söyledi.

İran’ın dondurulmuş varlıkları da son günlerde Hürmüz’le ilgili haberlerde gündeme gelmişti. Anadolu Ajansı’nın 9 Kasım’da aktardığına göre, Fars Haber Ajansı’na konuşan bir İranlı yetkili, dondurulmuş varlıklardan 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında boğazın açılması için görüşmeler yürütüldüğü iddiasını yalanladı.

Trump’tan yüz milyonlarca dolarlık İran iddiası! “O günler çoktan geçti” 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
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