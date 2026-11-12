FETÖ bağlantılı hesaplara operasyon! Peş peşe engellendi

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında dijital platformlara yönelik denetim ve incelemeler sürüyor. İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve milli güvenliği hedef alan faaliyetlerde bulunduğu belirlenen sosyal medya hesapları incelemeye alındı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, ilgili kurumların iş birliğiyle gerçekleştirildi.

DİJİTAL AĞ ANALİZİ VE TEKNİK İZLEME YAPILDI

Çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başta olmak üzere ilgili kurumlar görev aldı.

Bu kapsamda sosyal medya hesaplarına yönelik teknik izleme ve dijital ağ analizleri gerçekleştirilirken, adli süreçler de yürütüldü.

21 X HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Yapılan incelemelerin ardından, FETÖ ile bağlantılı olduğu ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlenen 21 X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

Emniyet birimleri, terör örgütlerinin dijital ortamdaki faaliyetlerine yönelik izleme ve mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.