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Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'da hayatını kaybeden Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşma yapan Melih Gökçek, "Benim kardeşimi çok az tanıyan vardır. O son derece mütevazi bir insandı." ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Melih Gökçek in kardeşi Deniz Gökçek son yolculuğuna uğurlandı 1

"SON DERECE MÜTEVAZİ BİR İNSANDI"

Cenazede konuşma yapan Melih Gökçek, "Benim kardeşimi çok az tanıyan vardır. O son derece mütevazi bir insandı. Hayatını dine İslam'a vermiş bir insandı." ifadelerini kullandı.
Melih Gökçek in kardeşi Deniz Gökçek son yolculuğuna uğurlandı 2
Deniz Gökçek'in naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere dualar ve tekbirler eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Melih Gökçek in kardeşi Deniz Gökçek son yolculuğuna uğurlandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek
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