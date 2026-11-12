Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek son yolculuğuna uğurlandı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

"SON DERECE MÜTEVAZİ BİR İNSANDI"

Cenazede konuşma yapan Melih Gökçek, "Benim kardeşimi çok az tanıyan vardır. O son derece mütevazi bir insandı. Hayatını dine İslam'a vermiş bir insandı." ifadelerini kullandı.



Deniz Gökçek'in naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere dualar ve tekbirler eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.