Binlerce okula tehdit yağmıştı! İtalya’da ikinci gün 1803 okul daha hedef alındı: "Derslere devam"

İtalya’da okullara yönelik bomba tehditleri ikinci günde de sürdü. İtalyan basınına göre, dün ülke genelinde binlerce okula gönderilen tehdit e-postalarının ardından bu sabah 1803 okul daha hedef alındı. Hükümet, ihbarları sahte alarm olarak değerlendirerek eğitimin normal şekilde sürdürülmesini istedi. Başbakanlık Ofisi, gerçek bir tehlikeye işaret eden somut kanıt bulunması halinde valilerin tahliye kararı alabileceğini bildirdi.

"SOMUT KANITLAR OLMADIĞI SÜRECE BİNALAR TAHLİYE EDİLMEMELİ"

İtalya Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu öğleden sonra teknik düzeyde toplanacak Cumhuriyet Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi (CISR) toplantısında, alarm ihbarlarının ele alınmasına yönelik ortak bir operasyon protokolü belirlenecek. Halihazırda yürürlükte olan protokol tüm kamu kurumları için geçerlidir ve genel kural olarak, tehlike bulunduğuna işaret eden somut kanıtlar olmadığı sürece, yalnızca toplu bir e-postanın alınmış olması nedeniyle binaların tahliye edilmemesini öngörmektedir. Gerçek bir risk durumuna işaret eden belirli ve somut kanıtlara sahip olması halinde vali, tahliye tedbirleri alma yetkisini saklı tutmaktadır" denildi.

İtalya hükümeti, okul yöneticilerine "Gerçek bir risk durumuna işaret eden belirli ve somut kanıtlara sahip olması halinde valinin tahliye tedbirleri alma yetkisi saklıdır" yazılı talimat gönderildiği öğrenildi.

E-POSTA FİLİPİNLER EĞİTİM BAKANLIĞI BÜNYESİNDE ÇALIŞAN BİR FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİNE AİT

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, okullara gönderilen son bomba tehdidi e-postası, Filipinler Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir fen bilimleri öğretmenine ait alan adı kullanılarak gönderildi. Söz konusu hesabın ele geçirildiği belirtilirken, bir önceki gün gönderilen e-postanın ise Tayvan’daki Da-Yeh Üniversitesinde öğrenim gören eski bir kadın öğrencinin hesabı üzerinden gönderildiği aktarıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır