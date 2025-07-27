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Terme’de açık su yüzme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Samsun’un Terme ilçesinde, Açık Su Yüzme Yarışması düzenlendi. Belediye Başkanı Şenol Kul, "Termemizin güzelliklerini birlikte paylaştığımız için mutluyuz. Yemyeşil doğasının mavi bayraklı mavi suları ile buluştuğu Terme sahillerinde kulaç atmak, sporcularımız için de farklı ve unutulmaz bir deneyim olmuştur" dedi.

Terme’de açık su yüzme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Terme Belediyesi ile Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen ve 15 Temmuz Milli Mücadele ve Dayanışma Etkinlikleri kapsamında yer alan Açık Su Yüzme Yarışması, Terme’nin Yalı Mahallesi Festival Alanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200 sporcu, bin 500 ve 3 bin metrelik parkurlarda Terme’nin serin sularında kulaç attı.

"GÜZELLİKLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Yarışma sonrası düzenlenen törende sporculara hitap eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini tanıtmak için bu tür organizasyonlara büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Kul, "Allah’ın bize verdiği en güzel nimetlerden biri sahillerimiz, denizlerimiz. Terme’nin yemyeşil doğasının mavi bayraklı mavi suları ile buluştuğu Terme sahillerinde kulaç atmak, sporcularımız için de farklı ve unutulmaz bir deneyim olmuştur" dedi.
Kul, organizasyonun gelenekselleşmesi için çaba göstereceklerini de söyledi. Yarışmaya aralarında milli yüzücülerin de bulunduğu çok sayıda sporcu katıldığını kaydeden Başkan Şenol Kul, Terme’nin çeşitli branşlarda sporla anılan bir kent olması adına çalışmalar sürdüğünü ifade etti
Belediye Başkanı Şenol Kul, "İnanıyorum ki gelen misafirlerimiz ilçemizi tanıdıkça gönüllü birer Terme elçisine dönüşecek. Sporun birleştirici gücüyle ilçemizin marka değerini büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışma sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Katılımcılara madalyaları ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinlik, hem yarışmacılar hem de izleyiciler açısından unutulmaz bir atmosferde sona erdi.
Başkan Şenol Kul ayrıca yarışmaya katkı sunan tüm kurumlara, gönüllülere ve sporculara teşekkür etti.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Terme
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