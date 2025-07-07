Termometreler 44 dereceyi gösterecek! Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı: Yanacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

O İLLERE DİKKAT: 44 DERECEYİ BULACAK

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rapora göre; bazı illerde sıcaklıkların 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

BAKAN KURUM: SICAKLIKLAR CİDDİ DERECEDE ARTIŞ GÖSTERECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artacağı uyarısını yapmıştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" mesajını paylaşmıştı.

BAZI İL MERKEZLERİNDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ

5-12 Temmuz arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek değerler şöyle:

Ankara 36, İstanbul 34, İzmir 39, Konya 36, Edirne 40, Bursa 36, Aydın 44, Muğla 40, Antalya 40, Adana 38, Diyarbakır 43.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 16°C, 38°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 39°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 34°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 18°C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 13°C, 29°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 35°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 32°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 30°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 15°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu,Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C Az bulutlu ve açık