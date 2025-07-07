Termometreler 44 dereceyi gösterecek! Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı: Yanacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rapora göre; bazı illerde sıcaklıkların 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artacağı uyarısını yapmıştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" mesajını paylaşmıştı.
5-12 Temmuz arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek değerler şöyle:
Ankara 36, İstanbul 34, İzmir 39, Konya 36, Edirne 40, Bursa 36, Aydın 44, Muğla 40, Antalya 40, Adana 38, Diyarbakır 43.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 16°C, 38°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 20°C, 39°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 34°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 18°C, 35°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 13°C, 29°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 35°CAz bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 38°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 15°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu,Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 38°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Okuyucu Yorumları 0 yorum